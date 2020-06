Premieră istorică: SUA ar putea avea 51 de state

SUA ar putea avea al 51-lea stat. Camera Reprezentanţilor a aprobat vineri un proiect de lege prin care Washington DC ar urma să se transforme într-un stat. Potrivit USA Today, proiectul de lege denumit ”H.R. 51” a trecut cu un vot de 232 la 180. Un singur reprezentant al democraţilor, Collin Peterson, a votat împotriva proiectului.Conform proiectului de lege, Washington D.C (Washington District of Columbia) ar urma să reprezinte al 51-lea stat al SUA şi să poarte denumirea Washington D.C (Washington, Douglass Commonwealth). Dacă acest lucru se va întâmpla va fi o premieră istorică pentru Statele Unite ale Americii.În plus, este pentru prima dată din 1993 când s-a organizat un vot care să aibă drept subiect principal Washingtonul. Potrivit presei americane, acest proiect va fi foarte probabil respins de Senat pentru că acolo republicanii deţin majoritatea şi sunt împotriva ideii transformării capitalei într-un stat.”Timp de mai bine de două secole, oamenii din Washington au fost lipsiţi de drepturile lor depline de a participa la democraţia noastră. Să ne arătăm respectul pentru democraţie”, a fost declaraţia lui Nancy Pelosi, preşedinta Camerei Reprezentanţilor.Preşedintele american Donald Trump a declarat răspicat că se va opune cu siguranţă proiectului.Washington D.C. are un statut special în cadrul Statelor Unite oferit chiar de ”părinţii fondatori”. Aceştia au dorit ca sediul guvernamental al noului stat format să se afle în afara statelor care alcătuiesc Statele Unite pentru a se evita orice formă de conflict. Astfel, potrivit Constituţiei americane, încă din 1790 era prevăzut un ”district special” oferit direct puterii centrale. Acesta este şi motivul pentru care locuitorii din Washington D.C (Washington District of Columbia) nu au reprezentanţi aleşi care să voteze în Congres.