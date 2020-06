De ce sunt importante serviciile de Backup?

Articol susținut de GTS

Digitalizarea și adopția tot mai extinsă de către companii a diverselor tipuri de tehnologii a marcat, totodată, o creștere semnificativă a breșelor de securitate. Efectele acestora pot fi limitate prin implementarea unor măsuri de prevenție adecvate, precum realizarea de backup-uri. Astfel, companiile din Europa marchează o cotă de piaţă de peste 20% pentru soluțiile de backup și restaurare a datelor utilizate de organizații, ce provin cu precădere din domenii precum asistență medicală, servicii financiar-bancare și IT.„Într-un mediu de lucru preponderent digitalizat, companiile sunt expuse la vulnerabilități tehnologice care le pot afecta activitatea. De aceea, este important pentru acestea să poată conta pe soluții tehnice fiabile care să asigure continuitatea afacerii, în eventualitatea unor situații neprevăzute. Preocuparea tot mai activă a clienților noștri pentru protecția datelor, ne-a motivat să dezvoltăm soluții performante de backup care să le asigure o bună desfășurarea a activității, indiferent de problemele tehnice cu care se confruntă”, declarăStocarea copiei datelor într-un mediu separat față de cel de producție oferă o protecție consistentă împotriva pierderii sau coruperii acestora, iar restaurarea lor de la un moment anterior recent permite organizației să se redreseze rapid și în condiții de deplină siguranță, în urma unui eveniment neprevăzut. Vorbim aici de pierderi de date din cauza unor probleme hardware sau software, prin coruperea acestora, fie de un eveniment inițiat de om, precum atacuri malițioase (virus sau malware de tipul ransomeware) sau ștergerea accidentală a datelor. În plus, realizarea de backup-uri cu o anumită frecvență contribuie la reducerea datelor esențiale ce pot fi pierdute între copiile de rezervă.Soluțiile de Backup permit restaurarea sistemelor, infrastructurilor și a datelor critice, precum și reluarea activității în urma unor dezastre naturale, breșe de securitate sau erori umane. Ele pot acomoda copierea datelor serverelor fizice sau virtuale, independent de tehnologia de virtualizare utilizată.Cu o infrastructură extinsă de telecomunicații, două centre de date profesionale și două platforme Cloud independente, GTS Telecom oferă o gamă variată de soluții de backup și restaurare care facilitează recuperarea datelor în orice situație.oferită de GTS Telecom dispune de o interfață ușor de utilizat, care permite realizarea backup-ului, arhivarea și restaurarea datelor pentru orice Advertorial Backup tip de sistem de operare, baze de date sau aplicații. Serviciul este bazat pe tehnologieși furnizează backup și restaurare de date într-o manieră rapidă și de încredere, securizând astfel toate datele stocate în aplicațiile și bazele de date ale companiei, aflate într-unul din centrele de date profesionale ale GTS Telecom sau în locația companiei.Printre beneficiile acestei soluții se numără securizarea datelor și maximizarea disponibilității serviciului asigurat printr-un sistem de backup premiat în industrie, crearea și rularea în câteva minute a politicilor de backup ale companiei, stabilirea unei structuri de costuri previzibile pentru gestionarea datelor, precum și asistență completă prin Network Operations Center (NOC) GTS.oferit de GTS se bazează pe tehnologiași vizează backup-ul și restaurarea mașinilor fizice sau virtuale. Integrat cu platformele de Cloud din cele două centre de date profesionale ale GTS Telecom din București și Cluj-Napoca, acesta permite elaborarea unui plan de continuitate a afacerii, ajută la conservarea zilnică a datelor și aplicațiilor critice, dar și asigură securitatea și arhivarea pe termen lung a datelor, în conformitate cu normele în vigoare.GTS Telecom oferă o gamă completă de servicii de securitate care include Firewall as Service (FWaaS), Backup as a Service, Backup as a Service Server, protecție Anti DDoS, Managed Network Security, produse anti-malware și soluții integrate de securitate (supraveghere video, control acces, detecție și alarmare la efracție și incendiu).Cu o activitate pe piața din România de peste 25 de ani, GTS Telecom este unul dintre principalii furnizori de servicii IT&C din România, cu tehnologii de ultimă generație. Compania deține un portofoliu extins de servicii naționale și internaționale, de tip Cloud, colocare, backup și Disaster-Recovery în centrele de date proprii din București și Cluj, servicii de date, voce, acces internet și anti-DDoS, și administrează o rețea extinsă de Ethernet și MPLS, bazată pe o infrastructură solidă de fibră optică. Din 2014, GTS Telecom este achiziționată de Deutsche Telekom, ca parte din grupului GTS Central Europe, compania continuând să opereze independent în România. Pentru mai multe informații, accesați: www.gts.ro