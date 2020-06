Violențe în Germania: Polițiști răniți și magazine vandalizate la Stuttgart

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat pentru AFP că nu are pentru moment informaţii despre autorii acestor violenţe şi nici despre motivaţiile exacte ale faptelor acestora."Situaţia era complet scăpată de sub control", a spus acelaşi purtător de cuvânt pentru DPA.Situaţia a degenerat spre miezul nopţii, când mai multe sute de tineri, adunaţi în mici grupuri, au atacat timp de mai multe ore poliţia pe străzile din centrul oraşului, cu pietre din pavaj şi sticle goale.Mai multe vitrine de magazine au fost sparte, iar magazine au fost vandalizate în zona Schlossplatz şi de-a lungul Koenigstrasse, cartierul comercial din Stuttgart, aşa cum arată diverse înregistrări video care circulă pe reţelele de socializare. Printre magazinele devastate figurează unul de bijuterii şi unul de telefoane mobile, potrivit televiziunii locale SWR.Mai multe vehicule ale poliţiei au fost de asemenea avariate în cursul violenţelor. Calmul nu a revenit decât în jurul orei locale 03:00 (01:00 GMT), după ce poliţia a primit întăriri.După mai multe ore, situaţia a fost preluată sub control, a anunţat purtătorul de cuvânt al poliţiei în cursul dimineţii, adăugând că un important dispozitiv de poliţişti rămâne în centrul oraşului din motive de securitate.Toate forţele de urgenţă din landul Baden-Wuerttemberg au fost mobilizate, a indicat poliţia. Mai multe persoane au fost rănite uşor, între care poliţişti, şi au fost efectuate mai multe arestări, dar poliţia nu a precizat câte persoane au fost reţinute. În cursul ultimelor weekenduri, confruntări au avut loc la Stuttgart, dar nu au atins un asemenea grad de violenţă ca cele de acum.(Sursa: Agerpres)