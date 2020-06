Scandal în justiția din SUA Procurorul care a investigat aliații lui Trump refuză să demisioneze: Am aflat din presă că mă retrag, nu intenționez

Geoffrey Berman, procuror federal în Manhattan, a spus că a aflat dintr-un comunicat de presă că se retrage din funcție, comunicat semnat de procurorul general William Barr.Un apropiat al președintelui Donald Trump, Barr nu a oferit niciun fel de justificare pentru anunțul făcut.Berman este cel care a condus ancheta în cazul mai multor asociați ai președintelui Donald Trump, printre care actualul și fostul avocat al acestuia, Rudy Giuliani și Michael Cohen.Fostul avocat al liderului de la Casa Albă Michael Cohen a fost condamnat la închisoare pentru mărturie mincinoasă în Congres și fraudă electorală.În același timp, Berman este procurorul care se ocupă de ancheta în cazul lui Jeffrey Epstein, acuzat pentru infracțiuni sexuale și găsit mort în celula sa, anul trecut. În acest dosar a fost implicat și Ducele de York, Prințul Andrew.La începutul acestei luni, Berman declara că Prințul Andrew, un fost prieten al lui Epstein, a refuzat în repetate rânduri să vină la audieri. De partea cealaltă, avocații ducelui de York au negat acuzațiile că acesta nu ar coopera cu anchetatorii.Acest nou episod privind demisia procurorului vine în contextul în care cartea fostului consilier pe probleme de securitate națională de la Casa Albă John Bolton a stârnit și numeroase valuri.În cartea care urmează a fi lansată pe 23 iunie, Bolton susține că președintele Donald Trump a făcut presiuni asupra biroului condus de Berman pentru a opri investigația în dosarul privind banca turcească Halkbank, în contextul în care ar fi dorit să ajungă la o înțelegere cu președintele turc Erdogan.În declarația de presă, William Barr preciza că președintele Trump intenționează să-l nominalizeze ca succesor al lui Berman pe actualul președinte al Comisiei pentru Securitate și Schimburi Comerciale Jay Clayton, deși acesta nu a fost niciodată procuror federal.În replică, Berman a declarat: "Am aflat dintr-un comunicat de presă al procurorului general că mă retrag din poziția de avocat general (al districtului New York-n.red) . Nu am demisionat și nici nu intenționez să o fac”.Acesta a adăugat că va face pasul înapoi numai în momentul în care candidatul nominalizat de președintele Trump va fi validat de Senat.