Orban promite „sume fără precedent” pentru infrastructură. „Peste 6 ani vreau să spun: toate drumurile duc la Braşov”

"Ne propunem să alocăm sume fără precedent pentru obiectivele de investiţii pentru Braşov. (...) În următoarea perioadă, dacă vrem să ne modernizăm, dacă vrem să creştem standardul de viaţă pentru fiecare român, dacă vrem să asigurăm unirea tuturor provinciilor istorice, să asigurăm perspective de dezvoltare pentru toate regiunile din România, prioritatea zero trebuie să fie investiţiile în infrastructură. În ceea ce ne priveşte pe noi, vom aloca resurse impresionante, cum nu au fost alocate niciodată în ultimii 30 de ani, pentru modernizarea infrastructurii", a spus Orban.El şi-a exprimat dorinţa ca în şase ani să existe o conexiune a Braşovului cu toate regiunile."Vreau ca peste 6 ani - ştiţi vorba 'toate drumurile duc la Roma' -, când voi veni în Braşov, să spun 'toate drumurile duc la Braşov'. Obiectivul nostru este să realizăm toate conexiunile de care are nevoie Braşovul - şi nu numai Braşovul, de care are nevoie România -, conexiunile dintre Braşov şi coridorul 4 european prin autostrada Braşov-Sibiu, să realizăm legătura dintre Braşov şi Bucureşti prin tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov şi, nu în ultimul rând, să realizăm conexiunea dintre Bacău şi Braşov", a adăugat Orban, citat de Agerpres.