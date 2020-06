[P] GRATUIT, kit de siguranță pentru toți constructorii!

Sub egida “Ne pasă, acționăm” , Henkel lansează o inițiativă complexă, un program de solidaritate menit să susțină angajații, clienții și partenerii companiei, precum și comunitățile afectate de pandemie.Pentru specialiștii în domeniul construcțiilor din România, demarăm o campanie de responsabilitate socială prin care oferim materiale de protecție sub forma unui kit de siguranță. Acesta constă în măști de protecție facială, mănuși de construcție și dezinfectant.Prin acest demers, într-o perioadă de provocări financiare, kitul de siguranță va fi oferit gratuit de către angajații Henkel și partenerii asociați în campanie, indiferent de brandul materialelor folosite în cadrul lucrărilor de construcție. Încurajăm echipele de meșteri să facă parte din program și să se înregistreze pe www.ceresit.ro pentru a putea beneficia de susținerea noastră.În plus, am dezvoltat Ghidul Profesionistului , ce conține un set de recomandări esențial de urmat într-o perioadă cu multe schimbări și necunoscute, în care obiectivul principal este siguranța meseriașilor și a tuturor celor din jur.Marca Ceresit este prezentă pe piața românească a materialelor de construcție cu o gamă vastă de produse, cu cele mai înalte standarde de calitate și acreditări europene. Sectorul construcțiilor din România a înregistrat cea mai mare creștere din UE în 2019 conform unui studiu Eurostat. Ne dorim prin această campanie să fim participanți activi în păstrarea unui loc fruntaș a sectorului în economia românească precum și la nivel european.