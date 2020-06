Facebook a eliminat reclame electorale ale echipei Trump din cauza unui simbol nazist

Compania a precizat că mesajele publicitare respective erau ofensatoare și conțineau un triunghi roșu inversat, simbol utilizat de naziștii din Germania pentru a stigmatiza adversari cum ar fi comuniștii.Echipa de campanie a lui Trump a susținut că mesajele vizau grupul de extremă stânga antifa, care ar fi utilizat acest simbol. Amintim că Trump declara recent, în contextul protestelor masive antirasiste, că va dispune desemnarea mișcării antifa drept organizație teroristă (deși aceasta nu are o structură organizatorică –n.red).În schimb, Facebook a insistat că respectivele reclame electorale contravin politicii companiei cu privire la instigarea la ură."Nu permitem simbolurile care reprezintă organizații ce promovează ura sau ideologii ale urii, decât dacă acestea sunt puse în context sau condamnare”, a declarat joi șeful departamentului de politici de securitate, Nathaniel Gleicher."Este cazul acestor reclame și am fi luat aceeași decizie oriunde ar fi fost folosit acel simbol”, a mai precizat oficialul Facebook.Reclamele, care au fost postate pe paginile președintelui Donald Trump și vicepreședintelui Mike Pence, au fost publice, online, timp de 24 de ore, având sute de mii de vizualizări înainte de a fi înlăturate de către Facebook."Triunghiul roșu inversat este un simbol folosit de mișcarea antifa, așa încât a fost inclus într-o reclamă despre antifa”, a comentat un purtător de cuvânt al echipei de campanie a liderului de la Casa Albă, Tim Murtaugh."Atragem atenția că Facebook are încă în uz un emoji sub formă de triunghi roșu inversat, care arată exact la fel”, a mai susținut acesta. Donald Trump a acuzat recent antifa că a declanșat protestele masive din SUA, după uciderea lui George Floyd.Președintele a mai spus că va desemna antifa drept organizație teroristă, în ciuda faptului că experții au atras atenția că Trump nu ar avea atribuții în acest sens.Antifa este o mișcare de protest de extremă stânga care s-a opus neo-naziștilor, fascismului, extremiștilor de dreapta și rasismului. Mișcarea nu are o structură organizatorică și nici lideri.Majoritatea membrilor denunță ceea ce ei consideră a fi politici naționaliste, anti-imigrație și anti-musulmane promovate de președintele Donald Trump.În același timp continuă războiul lui Donald Trump cu Twitter. La scurt timp după incidentul cu Facebook, liderul de la Casa Albă a fost din nou ”sancționat” pentru o postare pe rețeaua socială pe care o folosește cu predilecție.Astfel, Twitter a marcat cu eticheta ”conținut media manipulat” o postare a președintelui cu imagini trucate, atribuite în mod fals postul de televiziune CNN, în care un copil de culoare ar fugi de un altul alb. ”Copil îngrozit fuge de un bebeluș rasist”, este mesajul. Clipul continuă însă precizând că este vorba despre un fake news, în realitate cei doi copiii fiind prieteni.