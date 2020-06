20 de persoane au fost reținute în cazul produselor de lux furate din avioanele de pe Otopeni

Un număr de 20 de persoane au fost reținute și 38 au fost puse sub control judiciar după audieri maraton în cazul furturilor de produse de lux din avioanele de pe Aeroportul Otopeni, a anunțat, vineri, Poliția Capitalei, potrivit Mediafax. Poliția Capitalei a anunțat, vineri dimineața, că după audieri s-a luat măsura reținerii pentru 20 de persoane, iar 38 au fost plasate sub controlul judiciar. Au fost ridicate și confiscate de polițiști peste 400 de parfumuri, 4 minibaruri și peste 450 de sticle diverse băuturi, aproximativ 200 de ceasuri și bijuterii, produse cosmetice și genți.De asemenea, au identificate și ridicate importante sume de bani, în lei și valută, respectiv peste 80.000 lei și aproximativ 30.000 de euro, precum și alte sume în dolari și lire sterline.Zeci de percheziții au avut loc, joi dimineața, în București și în județele Ilfov și Prahova, într-un dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului Militar, la persoane acuzate că au furat produse de lux, cosmetice și băuturi din containerele încărcate la bordul avioanelor de pe Aeroportul Otopeni. Prejudiciul se ridică la peste 800.000 de euro