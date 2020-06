Reacția BOR după amendarea Google România pentru „Catedrala Prostirii Neamului”

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, a salutat miercuri decizia Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) de amendare a companiei Google România cu 10.000 de lei, după ce, în mai, tag-ul de pe Google Maps pentru locul în care se află Catedrala Mântuirii Neamului a fost schimbat în "Catedrala Prostirii Neamului Românesc".

a declarat preşedintele CNCD.

"Nu putem decât saluta dreapta, deci fireasca hotărâre a CNCD, precum şi iniţiativa pe care a avut-o anterior dl Cristian Jura, distins membru al acestei instituţii. Le mulţumim tuturor celor ce au luat atitudine împotriva unui abuz intolerabil, a unei ofense la adresa Bisericii şi, punctual, la adresa Catedralei Naţionale", a afirmat miercuri Bănescu, citat de Agerpres.El consideră că "sesizarea vulnerabilităţilor unor importante sisteme informaţionale, oricui ar aparţine acestea, precum şi sancţionarea pasivităţii faţă de o asemenea sesizare, este un gest moral de normalitate civică"."Asemenea vulnerabilităţi informatice, mai ales când ele apar la un nivel atât de înalt, pot periclita imaginea oricărei alte instituţii, deci sunt total inacceptabile, remedierea lor fiind o datorie", a mai afirmat purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu. Google România (București) a fost amendată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu 10.000 de lei după ce nu a luat nicio măsură și nu a informat centrala cu privire la schimbarea pe Google Maps a denumirii Catedralei Mântuirii Neamului cu „Catedrala prostirii neamului”.Preşedintele CNCD, Asztalos Csaba, a afirmat miercuri că respectivul caz, de schimbare a tag-ului, "este o formă de discriminare, de umilire"."Se creează atmosferă degradantă, umilitoare. Noi am sancţionat Google România şi o să vedem ce o să zică instanţa. Şi am cerut Google România să publice un rezumat al hotărârii, am cerut să ia măsuri ca să controleze aceste tag-uiri, ca să prevină astfel de evenimente şi să îşi traducă termenii şi condiţiile în limba română",