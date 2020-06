Patriarhia, despre reluarea slujbelor în biserică: Decizie intens așteptată și integral justificată

Decizia Guvernului privind reluarea oficierii slujbelor în interiorul bisericilor este una "intens așteptată și integral justificată", este reacția patriarhiei Române. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe mai spun că este esențial să recuperăm constant, dar cu discernământ, deplina normalitate a vieții noastre sociale.

Patriarhia Română transmite că "a primit cu bucurie decizia intens așteptată și integral justificată a autorităților de a permite oficierea slujbelor religioase în interiorul bisericilor, cu participarea credincioșilor, în condițiile respectării unor reglementări limpezi și încă necesare".

"Ca și până acum, Biserica Ortodoxă Română va respecta exemplar regulile de natură sanitară și le va reitera constant în recomandările pe care le va face credincioșilor săi.

Este esențial să recuperăm constant, dar cu discernământ, deplina normalitate a vieții noastre sociale. Acest lucru ne privește pe fiecare în parte și ne solicită responsabilitatea personală. Credința autentică civilizează, rodește atenție morală, grijă și respect față de celălalt. De aceea, credința onorează în cel mai înalt grad. Ca și respectarea ei", au transmis reprezentanții Bisericii Ortodoxe.

Starea de alertă va fi prelungită începând cu 17 iunie, a anunțat premierul Ludovic Orban, la începutul ședinței de Guvern de marți, în care urmează să fie aprobată Hotărârea privind prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile. O noutate este că va fi permisă oficierea slujbelor în interiorul bisericilor, cu respectarea unor condiții de distanțare.





"Față de situația existentă până în momentul de față, am luat decizia de a face un nou pas în relaxare (...) În plus față de decizia de vineri, am luat decizia de a permite oficierea de slujbe și în interiorul bisericilor", a spus Orban.





Acesta a precizat că bisericile nu au fost închise nici până acum, însă au fost permise doar evenimente cu număr redus.