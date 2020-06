Deciziile Guvernului: Starea de alertă prelungită cu încă 30 de zile / Se reiau slujbele în interiorul bisericilor

De asemenea, vor fi reluate activitățile de jocuri de noroc.





Aceste decizii de adaugă celor de săptămâna trecută care prevăd redeschiderea mall-urilor, cu excepţia cinematrografelor, restaurantelor şi sălilor de jocuri, reluarea activității sălilor de fitness, reluarea activității în after-school-uri şi grădiniţe pe perioada verii



"Față de situația existentă până în momentul de față, am luat decizia de a face un nou pas în relaxare (...) În plus față de decizia de vineri, am luat decizia de a permite oficierea de slujbe și în interiorul bisericilor", a spus Orban.Acesta a precizat că bisericile nu au fost închise nici până acum, însă au fost permise doar evenimente cu număr redus.