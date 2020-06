Povestea micului oraș american care nu mai vrea să se ”laude” cu moștenirea unui general proprietar de sclavi

Decizia municipalităţii acestei localităţi de aproape 7.400 de locuitori din comitatul Mendocino vine ca răspuns "la numeroasele solicitări (unele locale, multe nu) ca oraşul Fort Bragg să îşi schimbe denumirea pentru a evita orice asociere cu generalul Braxton Bragg din armata confederată", se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a oraşului.Discuţia este programată să aibă loc la 22 iunie. Postarea, care a primit peste 900 de comentarii care deplâng sau salută iniţiativa, vine în contextul mişcării naţionale antirasism declanşată după protestele împotriva violenţelor poliţiei.De când afro-americanul George Floyd a fost omorât de un poliţist alb la Minneapolis, protestatari şi decidenţi au dat jos statui confederate, iar diferite denumiri şi simboluri asociate cu rasismul şi supremaţia albilor au fost supuse unei atente analize. Denumirea oraşului a mai fost contestată şi în trecut, mai relatează DPA, citată de Agerpres.În 2015, Comitetul Legislativ al Afro-americanilor din California i-a trimis o scrisoare primarului de atunci, Lindy Peters, prin care cerea schimbarea denumirii de Fort Bragg (brag, bragging înseamnă a se lăuda, lăudăroșenie-n.red).Conform scrisorii, mama lui Bragg a fost închisă pentru uciderea unui sclav eliberat, iar generalul confederat a avut 105 sclavi la plantaţia sa din Louisiana înainte "de a trăda naţiunea noastră în timpul Războiului Civil şi de a lupta pentru a apăra cauza sclaviei".Solicitarea a fost făcută în iulie 2015, la o lună după ce naţionalistul alb Dylann Roof a împuşcat mortal nouă credincioşi de culoare la biserica Emanuel AME din Charleston.Oraşul, care era la început doar o tabără militară, a fost numit după Bragg în 1857, înainte de Războiul Civil, de fondatorul Horatio C. Gibson, care a servit în armată sub conducerea lui Bragg în Războiul hispano-american, conform site-ului Mendocino Fun.Alte denumiri după Bragg sunt puse de asemenea puse sub semnul întrebării. Lideri militari, printre care secretarul Apărării, Mark Esper, şi secretarul armatei americane, Ryan McCarthy, au semnalat că sunt dispuşi să ia în considerare redenumirea bazelor militare care onorează ofiţeri confederaţi, cum ar fi baza Fort Bragg din California de Nord.La 10 iunie, preşedintele Donald Trump a scris pe Twitter că administraţia sa nu va lua în considerare redenumirea bazelor, deoarece "ele au devenit parte a marii moşteniri americane, o istorie a victoriei şi a libertăţii". În aceeaşi zi, Comisia pentru Servicii Militare din Senat a votat pentru a cere înlăturarea numelor, monumentelor şi simbolurilor confederate din armată în următorii trei ani.Bragg a condus Armata Confederată din Tennessee. O biografie recentă a generalului, care a demisionat sub presiune în plin război după înfrângeri decisive şi este privit ca un lider militar fără succes, este subintitulată "Cel mai detestat om al Confederaţiei". După ce a condus trupele confederate împotriva trupelor unioniste, Bragg a fost un consilier apropiat al preşedintelui confederat Jefferson Davis.