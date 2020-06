Studiu internațional: Cum s-a schimbat consumul de presă în perioada pandemiei / Care sunt tendințele la nivel mondial

Principalele informații pentru România

Există în continuare o dependență foarte mare de Facebook pentru accesul la știri, aproape 7 din 10 persoane declarând că folosesc această rețea de socializare pentru a se informa (67 %)

Publicul digital din România declară că folosește mai ales telefonul mobil pentru acces la știri online într-o proporție de 67%, asemănător piețelor în curs de dezvoltare, pe de o parte, dar și a piețelor foarte dezvoltate din punct de vedere tehnologic

Încrederea în mass-media crește timid în 2020, față de 2019, România fiind pe locul 19, din 40 de piețe de media





Cele mai puternice branduri de media identificate de audiențele digitale rămân, atât în online, cât și în offline, Pro TV și Digi 24 – o preferință care prezice de fapt consumul de media în perioada pandemiei.

Tendințele la nivel mondial

Site-urile online de știri și social media au avut creșteri semnificative de trafic, în timp ce audiența ziarelor tipărite și a publicațiilor de tip magazin a scăzut

În cele șase țări analizate, aproape un sfert din utilizatori (24%) au folosit WhatsApp pentru a găsi, discuta sau partaja știri despre COVID-19, o creștere considerabilă, comparativ cu luna ianuarie

Aproximativ o cincime din utilizatori (18%) s-au alăturat, pe Facebook sau pe WhatsApp, unui grup de sprijin sau unui grup de discuții cu persoane pe care nu le știau, special pentru a discuta despre COVID-19, iar jumătate (51%) au făcut parte din grupuri cu colegii, prietenii sau familia

Unul din zece a accesat chat-uri video cu acces restrâns folosind platforme precum Zoom, Houseparty și Google Hangouts, mulți dintre ei pentru prima dată

Cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani (așa-numita Generație Z) au o legătură și mai slabă cu site-urile și cu aplicațiile și preferă, aproape de două ori mai mult, să acceseze știri prin social media

Pe grupe de vârstă, utilizarea Instagram pentru știri s-a dublat din 2018 și probabil va depăși Twitter anul următor

În toate țările, jumătate din respondenți (50%) spun că podcast-urile oferă o analiză mai în profunzime și o înțelegere mai bună a subiectelor decât alte tipuri de media

Spotify a devenit aplicația numărul unu pentru podcast-uri pe mai multe piețe, depășind astfel aplicația Apple

Televiziunea rămâne cea mai importantă sursă de știri în ceea ce privește climatul, dar grupurile mai tinere se informează prin intermediul social media și direct urmărind activiști precum Greta Thunberg

În timp ce criza COVID-19 a consolidat nevoia de știri de încredere, raportul susține că este probabil ca în următoarele 12 luni să se vadă schimbări semnificative în domeniul media, având în vedere că presiunile economice severe se combină cu incertitudinea politică, iar consumatorii se mută, în continuare, către mediile digitale, sociale și mobile

În toate țările, datele sondajului arată că majoritatea oamenilor (52%) sunt de acord cu faptul că mass-media ar trebui să raporteze aceste declarații în mod vizibil, deoarece „este important ca publicul să știe ce a declarat politicianul”, mai degrabă decât să nu le sublinieze (29%)

Aceste date sugerează că oamenii ar dori să-și formeze propria părere, mai degrabă decât să li se spună ce să gândească de către un jurnalist - sau să simtă că anumite informații le sunt ascunse

În toate țările, cu mici excepții, majoritatea oamenilor susțin că doresc ca firmele din domeniul tehnologiei, cum gestionează Facebook, Google sau Twitter, să blocheze reclamele partidelor politice care ar putea fi inexacte, deoarece aceste firme au responsabilitatea de a se asigura că informațiile difuzate pe platformele lor sunt corecte

Raportul realizat de Reuters Institute for the Study of Journalism, de la Universitatea din Oxford, în cel mai mare studiu multianual realizat la nivel mondial a fost prezentat marți, 16 iunie, în cadrul unei prezentări online realizate de către Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității București.Studiul poate fi descărcat integral aici Audiențele digitale identifică drept principale surse de știri televiziunea (76%, în scădere cu 8 procente față de 2017) și online-ul, inclusiv rețelele de socializare (82%, în scădere cu 5 procente față de 2017).Vizionarea știrilor TV a crescut în timpul stării de urgență, în toate cele șase țări în care a fost efectuat sondajul în ianuarie și aprilie, și a inclus creșteri pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv în rândul audienței tinere.În toate țările, puțin peste un sfert (28%) preferă să înceapă călătoria către știri pe un site sau pe o aplicație.Numărul ascultătorilor de podcast-uri a crescut semnificativ în ultimul an, podcast-urile de știri fiind, în continuare, printre cele mai populare.În toate țările, aproape șapte din zece (69%) respondenți consideră că schimbările climatice reprezintă o problemă gravă, dar în Statele Unite, Suedia și Australia, o minoritate semnificativă contestă acest lucru.Declarații recente ale lui Donald Trump și ale președintele brazilian Jair Bolsonaro au lansat discuția despre posibilitatea blocării declarațiilor inexacte sau dubioase ale politicienilor de către mass-media sau de către platforme precum Facebook sau Twitter.