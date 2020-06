FOTO Arhitectul bisericilor inedite: de la cea mai atipică biserică ortodoxă din țară, la una dintre cele mai mari catedrale din România

---



„Am construit-o ca un simbol pentru martiri. Nu m-am gândit inițial ca la o biserică, ci ca la un simbol, și în general simbolul e o sculptură”

---



Arhitectul neobișnuitei biserici este suceveanul Doru Olaș, cel care a mai proiectat numeroase lăcașuri de cult în municipiu și în județ, cel mai mare proiect fiind chiar Catedrala „Nașterea Domnului” din Suceava, a treia cea mai înaltă catedrală ortodoxă din țară (80m) după Catedrala Neamului din București și Catedrala din Timișoara.



De altfel, designul bisericii „In Memoriam” și proiectul catedralei din Suceava au o istorie comună, a povestit pentru HotNews.ro arhitectul Doru Ghiocel Olaș.



„În 1991 a fost la Suceava un concurs pentru noua Catedrală Ortodoxă din oraș. Atunci am avut tot așa o idee, cu o biserică în trepte, în diagonală. Nu s-a putut face, era prea forțată”, spune arhitectul.



---



În schimb, a aplicat designul pentru o nouă biserică, un proiect inițiat de Fundația „In Memoriam” în amintirea deținuților politici schingiuți în temnițele comuniste. Locul? Chiar lângă fosta închisoare, pe locul gropilor comune.„Am construit-o ca un simbol pentru martiri. Nu m-am gândit inițial ca la o biserică, ci ca la un simbol, și în general simbolul e o sculptură. Inițial nu avea acoperiș, dar am decis apoi să o acoperim cu tablă cum e acum”, spune arhitectul Doru Olaș.Chiar dacă e una atipică, biserica are totuși toate părțile componente ale unei biserici clasice.

----



Arhitectul, care a publicat un studiu despre relația de insimetrie în spațiul ecleziastic , explică despre cum a văzut el că ar trebui să evolueze design-ul unei biserici.„Dacă o biserică precum Voroneț o tai și faci o secțiune longitudinală vei vedea că din vârful pantocratorului unde stă Dumnezeu, în vârful bisericii, până la intrare în pronaos, este o secțiune „de aur”. Bisericile de-a lungul timpului au suferit modificări. Au avut uși între camere, pe urmă au lărgit ușile. Acum întrebarea era spre ce biserică nouă, de viitor, ne îndreptăm. Atunci am făcut ca linia din vârful pantocratorului până în pronaos să fie directă, să nu mai fie virtuală. Am făcut o scară a valorilor din trepte și în secțiune”, spune Olaș.

---

Cât privește Catedrala din Suceava, arhitectul Doru Olaș își amintește că a preluat proiectul încă de când se afla la nivelul fundației și l-a redesenat complet.„Am redesenat tot. Era alt gen, avea o structură de fier cu sticlă. Am reluat total și l-am refăcut”, spune Olaș.Biserica In Memoriam e o „biserică de autor”, pe când Catedrala din Suceava e o biserică care trebuia să aibă sursă de inspirație în tradiționalul zonei Bucovinei și să atragă cât mai mulți oameni, recunoaște arhitectul.„S-a vrut a fi reprezentativă. E specifică zonei, să se integreze cu stilul din zona Bucovinei. Marchează un loc”, spune Olaș.

---

„Biserica trebuie să fie spirituală, nu trebuie să fie un monolit. Din cauză că „joacă” nu te mai copleșește mărimea, nu mai e spațiu brut”



Chiar dacă în aparență designul catedralei din Suceava este unul mult mai tradițional, arhitectul susține că de fapt edificiul „are o anumită veselie”.„Un om spiritual are tot felul de învârtișuri, te suie, te ridică. Așa trebuie și biserica să fie spirituală, nu trebuie să fie un monolit. Cum ar fi fost să fie un monolit înalt de 36 de metri cât are un perete? Ar fi un monstru. Toate «frânghiile», toate profilurile de pe exterior te fură, nu vezi că e așa mare. Îți sar ochii de la un element la altul și te duce. Asta am făcut, să nu te doboare. Din cauză că «joacă» nu te mai copleșește mărimea, nu mai e spațiu brut. E o poveste, se mișcă, parcă face parte din complexul vieții tale”, povestește Olaș.Dacă pe afară lucrurile arată mult mai tradițional, arhitectul spune că interiorul este unul deosebit, locul unde a putut face mai multe „aranjamente arhitecturale” care țineau de el.„În interior sunt multe elemente deosebite, inovații. Afară nu am putut face prea multe. Pereții sunt unduioși, șerpuiți - sectoare de cercuri care se leagă unul cu altul, unul concav, unul convex. Luminile sunt ascunse, să lase impresia că lumina vine din interior. Balcoanele sunt retrase ca să creeze senzația de spațiu până sus. Bolțile moldovenești sunt și în interior, și în afara turnurilor”, spune Olaș.În interiorul Catedralei din Suceava pereții sunt totuși în proces de a fi pictați conform canoanelor ortodoxe, însă luminile ascunse vor rămâne și doar un singur candelabru central va fi pus.