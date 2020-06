​VIDEO Câteva sute de persoane au protestat în Piața Victoriei, solicitând încetarea stării de alertă

Potrivit Mediafax, protestatarii au purtat pancarte prin care solicitau demisia președintelui Klaus Iohannis, cu mesaje precum „Frica ucide România” sau prin care solicitau ca toți bolnavii să fie tratați în spitale.











Anterior, Viorel Cataramă a anunțat, într-o postare pe Facebook , că în Piata Victoriei „se naste Micarea Patrioților Români, o forta care lupta pentru suveranitatea României”.





„Condamnam cu fermitate suprimarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale oamenilor, actiuni comise abuziv, constient si asumat prin incalcarea Constitutiei, de catre presedintele tarii si toate partidele parlamentare!Milioane de concetateni au fost adusi in pragul nebuniei, al saraciei sau chiar al foametei, milioane de romani au fost considerati infractori si arestati la domiciliu fiind gasiti vinovati ca au peste 65 de ani. S-a suprimat dreptul la viata (prin interzicerea accesului in spitale) a unor bolnavi a caror singura vina a fost ca nu s-au imbolnavit de Covid-19. Cerem cu fermitate Parchetului General sa demareze o ancheta si sa-i aduca in fata justitiei pe toti cei vinovati de moartea acestor oameni nevinovati!”, a scris Cataramă.



Viorel Cataramă a mai protestat la jumătatea lunii mai față de modul în care autoritățile au gestionat criza coronavirusului. În acea perioadă omul de afaceri a fost testat negativ cu COVID-19, după ce a mers într-o comunitate focar pentru a se infecta.