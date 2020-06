VIDEO Gabriela Scutea, declarație neinspirată în plenul CSM: Într-un caz ipotetic, minora de 13 ani a plecat de acasă (...) poate a avut experiențe sexuale soldate cu nașteri sau alte forme de procreare

„Însă modul în care e pusă problema în atenția plenului mie îmi ridică o problemă de finalitate pe care ... eu aș spune...sunt niște teorii, forma urmează fondul, nu forma dictează fondul, și aici trebuie să ne uităm care este fondul? Spre ce vrem să mergem? Ce poate să spună Consiliul către sistemul judiciar?

Procurorul general, prin controale pe care le poate dispune, prin diverse analize, poate să stabilească niște dispoziții directoare pentru procurori, să nu mai facă ceva, și aceasta, pe urmă, fără a încălca independența în soluția procurorilor, ajunge în atenția procurorilor șefi, care trebuie să aplice în mod uniform o anumită strategie, o anumită metodă de apreciere a temeiniciei, pentru că ei efectuează control pe legalitate și pe temeinicie în ceea ce privește soluțiile.

„Dar Consiliul (Superior al Magistraturii) în ansamblu poate să dispună, cum se spune aici, dacă am avea o infracțiune împotriva vieții sexuale și într-un caz ipotetic, minora de 13 ani a plecat de acasă, de mai mult timp, și-a început viața intimă, poate chiar are ... nu știu ... e un caz foarte nefericit și dus la extrem, poate a avut experiențe sexuale soldate cu nașteri sau alte forme de procreare, în acel moment, care este marja de apreciere a unei declarații, cum se propune aici, că a fost un raport sexual consimțit sau nu?”, s-a întrebat ea.Gabriela Scutea a vorbit despre „preocuparea justificată” a CSM pentru gestionarea acestor cauze, un subiect care, spunea, este și pe agenda Parchetului General de peste 10 ani.Iată mai jos argumentația procurorului general:În opinia sa, „a veni acum cu niște rețete din partea Consiliului în legătură cu aprecierea probelor, cred că nu ține cont de dispozițiile art. 103 din Codul de procedură penală” deoarece „nu putem să le spunem (procurorilor) cum să aprecieze o declarație, pentru că intră sub incidența art. 103 din Cod”.După dezbateri, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare în vederea efectuării unui control tematic la instanţe şi parchete referitor la modul de investigare şi soluţionare a cauzelor privind infracţiuni la viaţa sexuală cu victime minore, aflate pe rolul acestora în perioada 01.02.2014 la zi.Obiectivele controlului vor avea în vedere practica instanţelor şi parchetelor (soluţii definitive) în aspecte precum:- aprecierea consimţământului ca fiind valabil sau nevalabil prin raportare la vârsta victimei,- standardele de probaţiune care conduc la dispunerea unei soluţii de trimitere în judecată sau de tragere la răspundere penală ori, dimpotrivă, de netrimitere în judecată sau de achitare în aceste cauze etc. (majoritate: 10 voturi DA, 8 voturi NU),- respectarea dispoziţiilor legale cu privire la modalitatea de audiere a părţilor vătămate minore (pentru acest obiectiv, majoritate: 10 voturi DA, 7 voturi NU, 1 vot NUL).Discutarea acestui subiect a avut loc la finalul ședinței Plenului CSM.