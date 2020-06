Microsoft Healthcare Bot: cum pot ajuta datele și inteligența artificială sistemul medical

Articol susținut de Microsoft

Dacă Florence Nightingale a revoluționat sistemul medical în trecut, acum instrumentele folosite de acesta sunt înlocuite cu cele mai noi tehnologii. În timpul pandemiei COVID-19, Microsoft a fost unul din primii respondenți digitali ai cadrelor medicale din linia întâi. Pentru a susține serviciile esențiale de sănătate compania a abilitat sectorul de sănătate să utilizeze date în moduri noi pentru a eficientiza operațiunile din sectorul de sănătate, și, în același timp, pentru a permite decizii bazate pe date și rezultate mai bune pentru pacienți și cetățeni.

Bazat pe Microsoft Azure, serviciul este alimentat de AI și procesarea limbajului natural. În doar câteva ore, permite organizațiilor să creeze boți personalizați în conformitate cu un protocol clinic aprobat, folosind date care sunt deținute și accesibile numai de către furnizorul de servicii medicale. Tehnologia permite acestor furnizori să răspundă eficient la toate cercetările de primă linie, evaluând simptomele oamenilor și facilitând transmiterea către personalul medical, atunci când este nevoie.

Serviciile medicale de urgență din Copenhaga au observat botul răspunzând la peste 30.000 de apeluri în prima zi și acesta a avut un succes atât de mare încât tehnologia a fost lansată la scară largă în Danemarca. Preluând detalii de bază ale pacientului cum ar fi vârsta, sexul și afecțiunile medicale subiacente, botul - combinat cu tehnologia business intelligence - ajută oficialii danezi din domeniul sănătății publice să urmărească răspândirea virusului, oferind o vizualizare ușor accesibilă a punctelor fierbinți.

Pe măsură ce spitalul implementează tehnologia în departamente, are potențialul de a economisi peste 3.000 de ore de întârzieri la tratamente. Având în vedere cât de importantă este intervenția în timp util pentru orice boală gravă, acesta este un rezultat semnificativ.

Importanța încrederii într-o epocă bazată pe date

Sectorul tehnologiei are un rol important în parteneriatul cu medicii și asistenții medicali pentru a ajuta la stimularea inovației și crearea încrederii.

Serviciul Microsoft Healthcare Bot este un exemplu excelent al modului în care inteligența artificială și datele pot ajuta la auto-screening-ul pentru infecția cu coronavirus, pot oferi informații despre tratament și - dacă este cazul - transmite rezultatul unui medic.Începând cu luna martie, organizațiile medicale au creat 1.535 de boți de autoevaluare Covid-19 bazați pe serviciul Microsoft Healthcare Bot, ajungând la 31 de milioane de persoane și furnizând peste 290 de milioane de mesaje.Datele pot ajuta și la îmbunătățirea asistenței medicale în zonele dispersate geografic din lume. BroadReach este o organizație axată pe îmbunătățirea asistenței medicale din comunitățile insuficient deservite din întreaga lume și una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere care utilizează serviciile Microsoft cloud din Africa de Sud. Profitând de învățarea automată, AI, big data și cloud computing, portofoliul său digital HIV privind soluția de management a ajutat aproximativ 340.000 de persoane să acceseze tratamentul HIV în KwaZulu-Natal din Africa de Sud.În plus, vedem că utilizarea datelor are un impact direct asupra îngrijirii pacienților, NHS University Hospital Southampton din Marea Britanie fiind un astfel de exemplu. Partenerul Microsoft, Medxnote a creat un bot pentru Microsoft Teams accesibil atât prin PC cât și prin dispozitive mobile, care se află în rețeaua spitalului. Clinicienii pot folosi botul pentru a accesa aproape instantaneu informații importante despre pacienți, cum ar fi rezultatele analizelor. Anterior, aceștia trebuiau să se conecteze la un computer la fiecare câteva ore pentru a verifica rezultatele analizelor.„Acum putem oferi date în timp real medicilor și asistentelor. Pot obține rezultate Covid-19, care apar pe telefonul meu imediat ce sunt eliberate de laborator... ne putem asigura că [pacienții] merg în mediul de îngrijire adecvat și că personalul este în siguranță. Este o mare schimbare.”- Dr. Ashwin Pinto , neurolog la NHS University Hospital SouthamptonMicrosoft preconizează o accelerare a modului în care furnizorii de servicii medicale folosesc datele pentru a-i abilita pe clinicieni și pentru a salva vieți. Microsoft a lansat Campania Open Data și s-a angajat să lanseze 20 de colaborări de date până în 2022, construind parteneriate pentru a face față provocărilor majore ale vremurilor noastre, cum ar fi situația de urgență actuală. În acest spirit, Microsoft a construit un tracker COVID-19 pe motorul de căutare Bing și eliberează date agregate celor din mediul academic și de cercetare.Însă beneficiile utilizării datelor în moduri noi pot fi realizate numai dacă furnizorii de servicii medicale sunt 100% încrezători că informațiile despre pacienți sunt protejate și gestionate în siguranță, într-un mod care respectă toate reglementările. Securitatea trebuie să fie integrată încă de la început. În plus, furnizorii de servicii cloud trebuie să ofere o transparență deplină în ceea ce privește prelucrarea și salvarea datelor.„Asistentele și moașele sunt cruciale pentru Microsoft, pe măsură ce continuăm să colaborăm cu rețelele ce furnizează servicii medicale, abonamente de sănătate, biotehnologie și companiile producătoare de dispozitive medicale pentru a proiecta, dezvolta și implementa tehnologia în sănătate. Informațiile și feedback-ul lor sunt importante pe tot parcursul ciclului de dezvoltare a produsului, iar experiența lor „reală” este de neprețuit.” - Molly McCarthy, MBA, RN-BC, Chief Nursing Officer, Microsoft