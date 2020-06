Nicușor Dan: Troleibuzul în flăcări ilustrează perfect incompetența administrației Firea. Ce spune primarul Capitalei -UPDATE

"Troleibuzul în flăcări ilustrează perfect incompetenţa administraţiei Firea şi în privinţa transportului în comun. Solicit explicaţii publice de la Primarul General, Gabriela Firea, şi de la directorul STB! Vă reamintesc că directorul STB a fost trimis de doamna Gabriela Firea la conferinţa mea de presă de vineri pentru a mă sabota, alături de viceprimar şi alţi angajaţi ai STB şi ai Primăriei. Acestea sunt preocupările STB şi ale doamnei Firea, nu modernizarea parcului auto al STB! Este inacceptabil ca viaţa oamenilor să fie pusă în pericol pentru că parcul auto al STB este învechit, troleibuzele, autobuzele, tramvaiele sunt absolut mizerabile, iar toate achiziţiile făcute de doamna Firea sunt cel puţin dubioase", a scris duminică Nicuşor Dan, pe Facebook.Gabriela Firea susține că licitaţiile pentru achiziţia de mijloace de transport în comun sunt blocate "intenţionat" şi se întreabă dacă cei care fac acest lucru "pun mai presus interesele lor, în loc de viaţa oamenilor"."Sper ca toţi cei care blochează intenţionat licitaţiile pentru achiziţia de mijloace de transport în comun să vadă această imagine cu un troleibuz în flăcări, în centrul oraşului! Doi ani am fost şicanaţi cu licitaţia pentru achiziţia a 100 de troleibuze. Cu mare greutate am reuşit să semnăm contractul anul acesta, cu un consorţiu germano-turc. Aşa s-ar fi întâmplat şi cu autobuzele vechi, pe care le-am scos de pe traseu când au ajuns la Bucureşti cele 400 autobuze noi Euro 6, achiziţionate tot după o licitaţie îngreunată doi ani de zile", a scris duminică Firea pe Facebook.Primarul spune că un contract pentru 130 de autobuze hybrid Mercedes Benz a fost semnat "cu mare dificultate", administraţia confruntându-se cu blocaje şi la licitaţia pentru achiziţia celor 100 de tramvaie."Dar în continuare suntem blocaţi cu licitaţia pentru achiziţia celor 100 de tramvaie. Se va dovedi că motivele sunt inventate. Cu mare dificultate am semnat şi contractul pentru 130 de autobuze hybrid Mercedes Benz. Azi în troleibuz nu era niciun pasager. Dar ce vor cei care blochează achiziţiile de noi mijloace de transport în comun? Să se întâmple o tragedie? Ce urmăresc? Pun mai presus interesele lor, în loc de viaţa oamenilor? Este strigător la cer ce se întâmplă!!", a mai scris primarul general.Incendiul la troleibuzul care circula pe Bulevardul Lascăr Catargiu din Capitală a fost stins, informează duminică ISUBIF. Potrivit sursei citate, nu sunt victime. La faţa locului s-a intervenit cu două autospeciale cu apă şi spumă, una de descarcerare şi o ambulanţă SMURD.