DEZBATERE PUBLICĂ În țara cu cele mai multe mame adolescente din UE, parlamentul e la un pas să scoată „educația sexuală” din școli / Cât de importante sunt astfel de cursurii: ce spun elevii, părinții și ONG-urile

La nici două luni după, deputați și senatori PSD și PNL au inițiat un amendament prin care se cere acordul părinților ca elevii să participe la cursuri, iar modificarea legii în acest sens va fi supusă miercuri, la vot, în plen. Propunerea a stârnit îngrijorare deoarece tocmai categoriile care au nevoie cel mai mult de aceste cursuri nu vor beneficia de ele dacă părinții se opun.

HotNews.ro a vorbit cu reprezentanți ai elevilor, părinților, ONG-uri care predau cursuri de educație sexuală sau lucrează cu mame minore pentru o radiografie cât mai clară a fenomenului.

Info pe scurt:

Derularea de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală, este prevăzută în lege din 2004 (Legea 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului pentru programele de educație pentru sănătate)

În aprile legea se modifică astfel încât programele de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală, trebuie derulate cel puțin o dată pe semestru. Biserica s-a opus modificării.

Săptămâna trecută legea este modificată în comisii cu susținerea parlamentarilor PSD și PNL, sintagma „educație sexuală” fiind înlocuită cu „educație sanitară”, iar pentru participarea la cursuri fiind nevoie de acordul părinților. Modificarea intră la votul plenului miercuri

Ministerul Educației nu a avut nicio reacție până în acest moment

Una din zece mame din România este adolescentă, țara noastră fiind pe locul 1 în UE la acest capitol.

Una din zece întreruperi de sarcină din România este făcută de tinere între 15 și 19 ani.

Consiliul Național al Elevilor (CNE), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Consiliul Tineretului din România (CTR) susțin introducerea cursurilor de educație sexuală în școli.

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – învățământ preuniversitar - este de acord cu Educația pentru sănătate, opțional care este și acum, să cuprindă și elemente de educație sexuală. De asemenea, susține acordul părinților.



Câteva date statistice

România se află pe primul loc în ceea ce privește rata nașterilor în rândul adolescentelor, procentul la nivel național este de aproape 10%, de patru ori mai mult decât media europeană, potrivit datelor Eurostat. Practic, unul din zece copii născuți în România are o mamă de până la 19 ani.

În 2018, peste 19.000 de fete de până la 19 ani au devenit mame, din care peste 3.900 erau la al doilea copil, 731 la al treilea, fiind înregistrat și 1 caz în care mama era la al 6 copil, potrivit datelor INS consultate de HotNews.ro. Din cele peste 19.000 de mame adolescente, 727 aveau sub 15 ani.

Potrivit studiului Health Behaviour in School-aged Children - HBSC realizat din 4 în 4 ani de către Organizația Mondială a Sănătății și dat publicității în luna mai 2020, 1 din 4 adolescenți care fac sex nu folosește metode de protecție. La vârsta de 15 ani, 1 din 4 băieți (24%) si 1 din 7 fete (14%) declara ca au avut contact sexual.

În 2018, aproape una din zece întreruperi de sarcină a fost făcută de o tânără de până la 19 ani, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Maternitatea precoce duce la abandon infantil, abandon şcolar şi risc ulterior de excluziune socială, arată Strategia Națională de Sănătate 2014-2020.

Cum s-a făcut până acum educație sexuală în școli

Teoretic, din 2004, potrivit Legii 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului pentru programele de educație pentru sănătate, se prevedea ”derularea sistematică în unităţile şcolare de programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor.” Însă cursurile erau opționale și a depins de fiecare școală în parte dacă le-a făcut sau nu.

Potrivit datelor făcute publice de Inspectoratul Școlar al Municipiului București doar 6% din elevii din școlile din România au acces la astfel de cursuri.

Acum patru ani, deputatul Ninel Peia propunea o lege care ar fi urmat să pedepsească cu închisoarea de până la doi ani profesorii care predau cursuri de educaţie sexuală fără acordul părinţilor, „Legea inocenței”, dar nu a fost aprobată.

Cum a fost modificată legea în aprilie

În aprile a fost adoptat un act normativ (45/2020) care modifică și completează Legea 272/2004 instituid obligația ca autoritățile locale, precum și alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul educației, să deruleze în unitățile școlare, cel puțin o dată pe semestru, programe de educație pentru viață și pentru sănătate.

"Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății și în domeniul educației sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru: derularea sistematică în unitățile școlare, cel puțin o dată pe semestru, de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor; derularea sistematică în unitățile școlare, cel puțin o dată pe semestru, de programe de educație pentru sănătate, inclusiv pentru dezvoltarea capacităților psiho-emoționale, a competențelor sociale și interpersonale", se arată în lege.

Opoziția bisericii

Imediat după promulgarea legii, Biroul de presă al Patriarhiei Române a transmis un comunicat de presă în care își prezenta poziția vizavi de demers.

”Considerăm că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educație sexuală reprezintă un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață. În acest sens, mai multe studii realizate în diferite țări au demonstrat că o astfel de abordare a educației copiilor a avut ca urmare începerea vieții sexuale mai devreme, cu implicațiile de rigoare, fără vreo îmbunătățire în plan social”, se arată în documentul publicat pe basilica.ro.

Și reprezentanții Bisericii Catolice din România susțin că obligativitatea orelor de educație sexuală în școli încalcă drepturile părinților, potrivit Agerpres.

”Episcopii semnalează că modificările legislative nu s-au făcut în baza unei consultări prealabile a tuturor factorilor implicaţi în procesul de educaţie, printre care se numără şi Biserica, şi atrag atenţia că obligativitatea orelor de educaţie sexuală reprezintă o încălcare a drepturilor părinţilor, garantate de Constituţia României”, se afirmă într-o scrisoare deschisă semnată de ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București. Acesta mai precizează că ”părinţii sunt primii responsabili de educaţia copiilor lor. Prin urmare, numai la cererea lor şi respectându-se principiile moral-religioase ale acestora, şcoala le poate pune la dispoziţie astfel de cursuri”.

Lipsa de reacție a Ministerului Educației

Deși este un subiect ”fierbinte” și era nevoie urgent de lămuriri, Ministerul Educației nu a avut nicio reacție. HotNews.ro a solicitat în urmă cu 10 zile instituției informații despre cum vor fi organizate aceste cursuri, ce conțin, cine le va preda, dar nu am primit răspuns.

Ce schimbă amendamentul parlamentarilor PNL și PSD

La finalul săptămânii trecute, legea a fost modificată în Comisia de Muncă a Camerei Deputaților, în urma unui amendament susținut de parlamentari PSD și PNL . Astfel, s-a introdus acordul parental, iar sintagma „educație sexuală” dispare fiind înlocuită sun expresia ”educație sanitară”.

Derularea sistematică în unitățile școlare, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali ai copiilor, de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sanitară, în vederea prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. Derularea sistematică în unitățile școlare, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali ai copiilor, de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sanitară, în vederea prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. Amendament susținut de PSD și PNL

Președintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon, a spus, pentru Digi24.ro, că astfel reglementarea este „mai cuprinzătoare”, iar în privința acordului din partea părintelui el a declarat că decizia nu poate fi a „unor indivizi care vor să smintească națiunea asta”.

Autorii modificării sunt deputaţii Robert Sighiartău (PNL), membru în Grupul Ecumenic de Rugăciune din Parlament, Florica Cherecheş (PNL), Elena Hărătău (PSD), Steluţa-Gustica Cătăniciu (neafiliat), Adrian Solomon (PSD), Nicuşor Halici (PSD) şi senatorul Titus Corlăţean (PSD).

”ONG-uri, mai ales cele din zona religioasă, dar și cei din Grupul de Rugăciune, au avut o reacție destul de virulentă”, a motivat unul dintre inițiatori, deputatul PSD Adrian Solomon, introducerea acestui amendament, potrivit Libertatea.

Cum vede lucrurile un ONG care lucrează cu mame minore

Asociația Dream Project lucrează de câțiva ani cu mame minore, le oferă consiliere, ajutor și cursuri de calificare pentru a se putea susține singure financiar. Din punctul lor de vedere, educația sexuală în școli este obligatorie.

”Din experiența noastră de până acum, cele mai multe mame minore cu care am lucrat ne-au povestit ca si-au luat informațiile despre propriul corp, despre relațiile cu băieții si începerea vieții sexuale din conversațiile cu prietenii si colegii sau de pe internet. Niciuna nu a avut înainte de nașterea copilului, discuții care să aibă la bază informații științifice, clare, pe înțelesul lor, cu un adult de încredere, fie părinte, fie dascăl. Despre ore de educație sexuală nici nu poate fi vorba”. Știm situații în care tinere de 15, 16, 17 ani au ajuns să aibă copii pentru ca nu au știut ca au rămas însărcinate până in luna a 4-a de sarcină când nu mai poți lua in calcul alte opțiuni”, a explicat Marinela Rață, fondatoarea Asociației Dream Project pentru HotNews.ro.

Aceasta este de părere că acordul părinților nu este necesar.

”Noi considerăm că nici acordul părinților nu e necesar, pentru că sunt situații în care părinții nu își pot da acest acord, fiind plecați în străinătate, de exemplu, sau nu vor vrea să îl dea, fiind într-o relație abuzivă cu copilul. Când vorbim despre educație pentru relații sănătoase, cum le-am spus noi la Asociația Dream Project, vorbim de fapt despre un drept fundamental: dreptul la sănătate și dreptul la informație. Nimeni, nici măcar oamenii care te-au născut sau care te cresc nu ar trebui să îți limiteze aceste drepturi”, a declarat Marinela Rață.

Ce spun reprezentanții părinților și elevilor

Consiliul Național al Elevilor (CNE), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Consiliul Tineretului din România (CTR) susțin introducerea cursurilor de educație sexuală în școli.

”Părerea mea este că educația sexuală ar trebui să reprezinte o prioritate în arhitectura curriculară din școala românească având în vedere că România este țara care este campioană într-un sens negativ la numărul de mame minore. În acest caz noi am susținut mereu educația pentru sănătate care să conțină și educație sexuală. Suntem de părere că este necesară pentru dezvoltarea oricărui tânăr și pentru a-i ajuta pe tineri să înțeleagă mai bine ce însemnă de fapt sănătatea reproducerii și cum pot preveni anumite boli cu transmitere sexuală”, a declarat pentru HotNews.ro Antonia Pup, președintele Consiliului Național al Elevilor.

Cele trei organizații și-au exprimat dezamăgirea în ceea ce privește introducerea acordului parental.

”Am dezavuat faptul că parlamentarii români din PSD și PNL au bătut palma pentru a obliga părinții să-și dea acordul atunci când elevii trebuie să facă educație pentru sănătate. Noi suntem de părere că acest amendament nu are niciun fundament având în vedere că părinții nu ar trebui să se implice în ce materii studiază copilul la școală, așa cum nu trebuie să își dea acordul pentru orele de matematică, română, engleză. Trebuie conceput un plan de informații care să ajungă la elev și să nu fie blocat sub nicio formă”, a declarat pentru HotNews.ro Antonia Pup, președintele Consiliului Național al Elevilor.

Și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – învățământ preuniversitar - este pentru cursurile de educație sexuală, adaptate vârstei elevilor și cu condiția să fie predate în mod corespunzător. Organizația este pentru acordul parental.

”Noi ca Federație suntem de acord ca disciplina ”Educație pentru sănătate”, opțional care este și acum, să cuprindă și elemente de educație sexuală. Aceste elemente să fie predate de către doctori, profesori de anatomie și psihologi. Sunt de acord, dacă mergem mai mult decât trebuie, să se ceară acordul părintelui. Au fost înainte în școli ONG-uri, care au venit și au explicat cu niște teorii aproape de adevăr ce înseamnă educație sexuală și poate acei copii nu doreau să asiste la astfel de discuții. (...) Este nevoie de prevenție, dacă își începe activitatea sexuală la 13-14 ani să știe să folosească un prezervativ, pentru că suntem campioni în Europa la copile care au copii, copii care ajung pe asistență socială. Avem nevoie de noțiuni care să cuprindă elemente de educație sexuală care să aibă ca scop prevenția, cunoașterea organismului, împiedicarea transmiterii de boli sexuale, dar atât și nimic mai mult. Se pot comite abuzuri la scoală, un director poate să fie mână în mână cu un ONG care vine să predea aceste cursuri și care nu are profesioniști poate să vină să vorbească cine știe ce prostii pe acolo. Este normal ca părintele să aibă posibilitatea să-l apere pe minor”, a declarat Iulian Cristache, președintele Federației.

Ce îi îngrijorează pe părinți - câteva răspunsuri

Asociația Dream Project a făcut și un mic sondaj, despre ce îi îngrijorează pe părinți referitor la orele de educație sexuală, iar concluzia vizează în principal neîncrederea în sistemul de învățământ, cine va preda cursurile și ce vor conține.

”Am primit 1521 de răspunsuri si, deși nu am prelucrat toate informațiile, am desprins până acum trei probleme esențiale, pe care le regăsim mai ales in argumentele opozanților: neîncrederea în conținutul unui astfel de program, neîncrederea în posibilii autori ai acestui conținut si neîncrederea în persoanele care ar urma să livreze informațiile”, a declarat Marinela Rață.

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – învățământ preuniversitar, este de părere că de multe ori părinții se tem deoarece nu înțeleg despre ce este vorba.

”Noțiunea de educație sexuală stârnește întotdeauna păreri pro și contra în rândul părinților, fiind puncte de vedere pertinente din ambele tabere. Sunt conștient că trebuie să avem module de educație sexuală în cadrul cursurilor de educație pentru sănătate. Când spui educație sexuală, lumea intră într-o stare de temere, de frică. Am și spus la comisie, anul trecut, să termine cu această denumire, să îi spună educație pentru viață, pentru sănătate, care să aibă în componență și educația sexuală. Înțeleg reticențele unor părinți. Când aud de educație sexuală, anumite persoane înțeleg că vine cineva la școală să-ți explice cum să faci sex”.

Acesta este de părere că o parte din temeri au fost generate și de faptul că părinții nu știu cum vor arăta aceste cursuri și cum se va preda.

”Noi nu avem o programă, de aceea este nevoie să ceri acordul părinților. Normal era să se vină cu o programă, să fie pusă în dezbatere publică, părintele putea să-și dea ok-ul. S-ar putea să fie la țară profesori de sport care să vină să predea așa ceva, ceea ce nu este în regulă”, a mai spus Iulian Cristache.

Experiența Salvați copiii

Salvați Copiii România face încă din anul 1998 cursuri de ”Educație pentru sănătate”, care au și module de educație sexuală, în școlile din România, iar reprezentanții Asociației spun că sunt pentru introducerea lor în toate școlile din țară. Mai mult, aceștia spun că părinții au fost deschiși, și-au dat acordul și până acum nu au fost probleme.

”Noi facem cursuri de educație pentru sănătate în școli de foarte multă vreme. Asta implică nutriție, sport, educație pentru sănătatea emoțională, riscul consumului de droguri, educație sexuală. Cred că trebuie discutat un pic mai amplu, nu focusat numai pe educație sexuală. Atunci când intrăm în școală obținem acordurile conducerii, acordurile educatorilor, diriginților, părinților. Din păcate, există și în curricula școlară, dar este doar un opțional, doar 6% dintre copii fac acest opțional. Noi ce vrem este ca această materie să facă parte din trunchiul comun, să devină disciplină obligatorie. Pentru început ne luăm toate acordurile pe care trebuie să le luăm, copiii au niște părinți care răspund de ei și profesori, și este important să avem acordul tuturor.Până acum am avut peste 20.000 de copii cuprinși în astfel de programe și nu am avut nicio opoziție din partea părinților ”, a declarat pentru HotNews.ro Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Aceasta este de părere că este nevoie de acordul părinților și că trebuie să li se explice cât mai bine pentru ca aceștia să capete încredere.

”Într-o societate dezvoltată nu ai nevoie de acordul părinților, dar la noi, într-o societate de multe ori arhaică pe alocuri și destul de lipsită de înțelegere și informație științifică trebuie să o luăm pas cu pas. Suntem o societate care ne bazăm pe lucruri care ne bazăm pe informație din alte sfere decât de informația științifică. Ca să ajungem să avem populație educată, care să nu mai discute peste 10-20 de ani de acordul părinților și dacă ne vaccinăm sau nu, trebuie să ajungem la toți copiii și să folosim ceea ce acum ne este la îndemână să folosim. Dacă trebuie să vorbim cu părinții, haideți să vorbim cu ei, să îi convingem, să le dăm informația necesară astfel încât să-și dea acordul ca ai lor copii să învețe mai multe pentru a se apăra în viață”, a mai spus Gabriela Alexandrescu.

În perioada 2018 - 2019, Salvați Copiii a ținut cursuri de educație pentru sănătate în 122 de localități – 38 din mediul urban, 86 din rural, din 15 zone în care Organizația Salvați Copiii are filiale sau puncte de lucru: București, Iași, Mangalia, Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, Suceava, Brașov, Petrila, Reșița, Pitești, Piatra Neamț, Negrești, Târgoviște, Constanța. Peste 40.430 de elevi cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani au beneficiat de sesiuni informative.

614 voluntari, 760 de cadre didactice și cadre medicale, 123 reprezentanți ai partenerilor locali au fost formați și implicați.

Teme abordate de Salvați Copiii:

Nivel preșcolar: diferențele anatomice dintre fete și băieți, despre intimidate și atingeri premise/nepermise.

Nivel primar: diferențele anatomice dintre fete și băieți, despre intimidate și atingeri premise/nepermise, pubertate.

Nivel gimnazial: Pubertate și diferențele de gen și rolurile sexelor

Nivel liceal: fiziologia sistemelor reproducătoare, clasificarea infecțiilor cu transmitere sexuală, metode contraceptive, prevenirea comportamentelor de risc.

Adina Manea, directorul executiv al Fundației Tineri pentru tineri, care predă astfel de cursuri în școlile din România a explicat ce înseamnă orele de educație sexuală.

”Educația sexuală în niciun caz nu este doar despre folosirea prezervativului, despre prezentarea infecțiilor cu transmitere sexuală și a contracepției. În niciun caz nu este vorba despre dinamica actului sexual și poziții sexuale sau lucruri de genul acesta, cum sunt vehiculate de anumite persoane sau organizații în spațiul public. Este vorba despre dezvoltarea unor capacități, abilități și a unor cunoștințe corecte care să ajute copiii, apoi adolescenții și tinerii să ia cele mai bune decizii cu privire la propria lor viață sănătate”, a explicat Adina Manea.

Aceasta este de părere că educația sexuală îi ajută pe copii să se protejeze de abuzurile sexuale și să aibă ca adulți o relație sănătoasă cu partenerul de viață.

”Educația sexuală învață copiii de mici să știe ce sunt acelea atingeri permise, nepermise, persoane de încredere și lucruri legate de intimitate astfel încât să poată gestiona sau semnala când ajunge într-o situație cu potențial risc de violență. Învățarea de mici a acestor lucruri, inclusiv a limbajului potrivit în care să explice, îi va ajuta când cresc și vor avea decizie personală asupra debutului în viața sexuală și începerii acestui tip de activitate să știe cum să aibă o relație armonioasă cu partenerul, în care să nu fie expuși abuzului sau să diminueze acest tip de risc”, a explicat Adina Manea.

Marinela Rață, manager de program si fondator Asociația Dream Project, spune că toate aceste informații pot fi etapizate, în funcție de vârsta copilului.

”Din perspectiva noastră, acest tip de educație, că îi spunem pentru viață, pentru sănătate, sexuală, sanitară, cum ar fi, e despre relații sănătoase emoțional și fizic. Iar o programă serioasă ar trebui să aibă în vedere aceste aspecte: cum să avem relații sănătoase, pentru că în lipsa acestora se produc foarte multe abuzuri, emoționale și fizice, să ne cunoaștem propriul corp și sănătatea reproducerii, pentru a învăța cum să ne protejăm și care sunt riscurile începerii vieții sexuale, punând accent pe responsabilizare. Toate aceste informații pot fi etapizate, în funcție de vârsta copilului. Sunt suficiente studii în sensul acesta. Dacă vorbim despre un conținut cu totul și cu totul nou, atunci, în opinia noastră, acesta ar trebui desenat de o echipă multidisciplinară: medic, psiholog, pedagog sau specialist în educație, trainer, coach. Noi vedem acest program desfășurându-se săptămânal, timp de un semestru, si livrat prin metode experientiale de predare: prin joc de rol, arte dramatice, storytelling, orice e mai atrăgător pentru copii și tineri”, a explicat Marinela Rață.

Dacă nu se va face o programă nouă, atunci poate fi folosit curriculumul disciplinei Educație pentru sănătate din anul şcolar 2004-2005, aprobat prin Ordin al Ministrului Nr. 4496/11.08.2004. ”E o programă rudimentară, e adevărat, dar e un punct de pornire. Problema cu această programă e că până acum doar maximum 10% dintre elevi au avut acces la astfel de informații, pentru că e o materie predată la decizia școlii”, a mai spus Marinela Rață.

Gabriela Alexandrescu, spune că formarea profesorilor este esențială.

”De educația pentru sănătătate beneficiază acum doar 6% dintre elevi pentru că nu au cadre didactice care să predea. Profesorii trebuie să treacă printr-un program de formare, pot preda profesorii care fac biologie, chimie, fizică, în zona aceasta. Sau poate diriginții. Dar trebuie să aibă această posibilitate de a comunica liber și deschis cu elevii. Dar cei care vor preda trebuie pregătiți. Pot invita specialiști care să țină orele, voluntari care au aceste cunoștințe, pot forma studenți la medicină care doresc să facă acest voluntariat. Noi lucrăm cu profesori voluntari și cu studenți pe care îi pregătim cu specialiști și care merg și discută cu copiii. Totul este posibil, dar cred că s-a direcționat discuția doar către educația sexuală știind că va genera discuții dintr-o anumită parte a societății care nu înțelege, cred că până la urmă oamenii trebuie să vadă despre ce este vorba, poate s-au făcut și anumite greșeli înainte”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – învățământ preuniversitar, spune că aceste cursuri se pot face de 1-2 ori pe semestru.

”Poate fi o dată, maxim de două ori pe semestru, un curs opțional obligatoriu de educație pentru sănătate, care să aibă în funcție de vârstă noțiuni de educație sexuală. Adică să cuprindă elemente de prevenție, de cunoaștere a organismului, de transmitere a bolilor venerice. Vârsta de la care trebuie învățate lucrurile acestea, trebuie stabilită de specialiști. Sub nicio formă nu o să fiu de acord ca la ciclul primar să venim cu elemente de educație sexuală. Dar bănuiesc că undeva din clasa aVII-a, a VIII-a și fără discuție la liceu”, a explicat acesta.

Cum vede lucrurile un „sexuality coach”

Liana Buzea, sexuality coach, spune că profesorii care vor preda educația sexuală trebuie să respecte câteva reguli clare:

crearea unui ”spațiu sigur„ în orele de educație sexuală, profesorii nu sunt învățați despre „spațiul sigur”, la matematică nu e nevoie de un spațiu sigur emoțional; sexualitatea este un subiect foarte delicat, nu este o materie oarecare;

granițele personale ale fiecărui copil din clasă trebuie respectate (fiecare om are un nivel diferit de toleranță sau sensibilitate pe această temă; este important ca acest lucru să fie înțeles și onorat ca atare în primul rând de către profesor, apoi și de fiecare elev);

opiniile fiecăruia trebuie ascultate fără să fie impuse și celorlalți; fiecare om e diferit, iar în sexualitate trebuie onorat din capul locului, adică din educație;

pe lângă educația despre aspectele medicale, adaptată vârstei copiilor , este important să li se explice că întotdeauna au puterea să aleagă pentru ei înșiși în propria sexualitate; nu sunt obligați să facă nimic din ce nu vor sau nu simt să facă, au puterea să spună nu oricui, au puterea să spună cum își doresc să fie tratați, au puterea să plece din orice interacțiune în care nu se simt onorați sau respectați așa cum cer

este important atât pentru fete cât și pentru băieți să audă aceste lucruri încă de mici și să nu oblige sau să forțeze pe cineva vreodată să facă ceva ce nu simt;

în procesul de formare a „profesorilor de educație sexuală”, este important și util să fie incluși psihologi, terapeuți și coachi în sexualitate; o astfel de bază multidisciplinară îi poate ajuta pe profesori să fie atenți la detalii atunci când vor preda

când se face programa de educație sexuală în cadrul ministerului, are sens să fie incluși în discuție o serie de specialiști din discipline multiple conexe, tocmai pentru a se asigura că educația sexuală din școală îi pregătește holistic pe formatori și pe copii îi echipează cât mai sănătos cu putință pentru viața sexuală de adult din viața reală (atunci când fiecare alege prin propriul liber arbitru să o înceapă).