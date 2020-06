Jurnal de pandemie și speranțe de revenire

Material susținut de ATRA

În weekend-ul 13 – 15 Martie, am avut ca oaspeți o familie formată dintr-un adult și un copil, care când au ajuns la noi, au declarat că veniseră din Spania în urmă cu 10 zile. Era o oră târzie, delicat de gestionat situația mai ales că încă nu existau încă reglementari oficiale pentru industria ospitalității. Am decis imediat izolarea familiei într-o cameră, nu-i puteam lăsa să plece noaptea mai ales că veneau de departe și era vorba și despre un copil. Am apreciat faptul că au fost colaborativi și au înțeles riscurile. Am conștientizat într-un mod abrupt, că nu ne putem expune nici colegii, nici oaspeții la riscul contactarii virusului, am explicat situația tuturor clienților pensiunii și am decis închiderea imediată a pensiunii. Am chemat o firma de dezinfecție pentru a steriliza locația având în vedere incidentul și am întrerupt activitatea.Ne-am izolat... dar asta nu era totul... Atra și Uno sunt însuflețite nu doar de oaspeți ci în egală măsură de colegii noștri, iar închiderea reprezenta, pe lângă teama de virus, o alta provocare... cea a siguranței financiare a oamenilor. Am decis să intrăm în șomaj tehnic, ca formă de protecție. În această perioadă am conștientizat încă odată că oamenii sunt cei mai importanți, că e vital să fim aproape chiar dacă suntem la distanță, am conștientizat că motivarea lor trebuie hrănită și că trebuie mai mult ca oricând să avem încredere. Am ținut aproape de colegii noștri prin toate canalele de comunicare posibile și astfel am cultivat și capabilitati tehnice și digitale până acum neexplorate.Când s-a ridicat starea de urgență, primul gând a fost să mergem la Atra.... am completat declarația pe prorie răspundere de deplasare în afara localității pe motiv de administare a unei proprietăți și am pornit la drum. Am avut un sentiment de stângăcie după atâtea săptămâni de izolare și am avut revelația că am sărit și peste un anotimp în perioada pandemiei, din iarnă era deja vară. Pe măsură ce ne Apropiam de Atra, tensiunea și emoțiile se accentuau. Când am ajuns ne-a copleșit liniștea. Totul era încremenit. Atra este în esență un loc chill, departe de aglomerația și de agitația zonelor comerciale, dar starea asta încremenită ne-a creat o senzație ciudată. Verdele lacului, al peluzei din fața pensiunii și al dealurilor din împrejurimi ne-au dat așa, un kick de energie și de optimism și ne-am apucat să ne facem strategia de revenire la viață.Distanțarea sociala e favorabilă la Atra & Uno prin arhitectura intima a celor doua locații și este compensată de frumusețea și liniștea naturii.Pentru a ne primi clienții în deplină siguranță, am pus la punct. Am creat locuri de relaxare confortabile și spațioase pe întreaga arie a pensiunii, pentru a asigura distanțarea socială. Iar daca restaurantele nu vor putea fi deschise încă, vom servi masa direct în cameră sau pe terasa privată.Cele 9 camere ale pensiunii Atra, Vila Uno cât și spațiile comune sunt dezinfectate zilnic sau ori de câte ori este nevoie. Ne bazăm pe înțelegerea reciprocă și respectarea cu strictețe a regulilor pentru a le oferi clienților o ședere plăcuta, sigură și lipsită de griji la Atra și Uno.Măsurile luate sperăm să devină o conduită naturală în normalitatea post pandemică: purtarea corectă a măștii la intrarea în pensiune, dezinfectarea tălpilor pe covorul cu soluție dezinfectantă amplasat la intrările pensiunii, monitorizarea temperaturii, asigurarea unei distanțe minime de 2 metri față de angajați sau alți oaspeți și evitarea contactului direct și pentru un timp cât mai scurt, igiena frecventă și corectă a mâinilor.Comenzile din meniul transmis pe email se vor plasa telefonic (whatsApp sau pe nr. telefon de la recepție: 0735.020.111), iar livrarea în intervalul orar menționat ulterior, se va face fară contact direct, vor fi lăsate în dreptul ușii sau aduse pe terasa camerei.De asemenea promovăm și insistăm pentru achitarea prin card a serviciilor.De respectarea acestor reguli depinde sănătatea noastră și continuitatea turismului și ne bazăm pe conduita corectă a turiștilor astfel încât să se bucure de natură și de călătorii în deplină siguranță.ATRA este un proiect exclusivist pe piața de turism din Romania, un boutique-hotel de 5 margarete, amplasat într-un cadru natural desăvârșit în Valea Doftanei, pe malul lacului Paltinu, la doar 90 de minute de București. Născut din inițiativa unui grup de antreprenori romani, ATRA este un proiect care a atras o investiție de aproximativ 1 milion de Euro. ATRA s-a lansat în 2011, ca un pariu distinct pe piața de turism din România, din dorința de a aduce un concept diferit, într-o piață aglomerată de cazari tradiționale.Motivați de dorința de a face o altfel de propunere în turism la noi acasă, în România, cei 4 acționari, ingineri în domeniul tehnologiei, deci fară vreo legătură educată cu domeniul, dar mari admiratori ai spectacolului naturii, au început să exploreze zone mai puțin comerciale care să ofere cadrul cel mai potrivit pentru ceea ce avea să devină manifestul ATRA. Așa au ajuns în Valea Doftanei, o zonă tulburător de frumoasă, dominată de pensiuni discrete și mai degrabă rustice, o zona nepoluată de traficul gălăgios și masiv al clasicelor zone de turism commercial… de aici, inspirat de natura uluitoare de pe malul lacului Paltinu, arhitectul Bogdan Babici a dat naștere proiectului ATRA. Născută din viziunea arhitectului de a crea un concept care să nu alieneze natura ci să se integreze în ea, ATRA a devenit un proiect extrem de apreciat, care a primit recunoastrea Uniunii Arhitecților din România, fiind premiat la Anuala de Arhitectură din 2011 și la Bienala Națională de Arhitectură din 2012.De la crearea conceptului, ATRA a fost gândită ca o unitate “verde”, pentru a minimiza impactul asupra mediului natural. Astfel, ATRA a fost construita în formă de fagure, ceea ce conduce la un consum de energie redus, oferind, în același timp, unicitate din punct de vedere arhitectural.Folosind materiale naturale precum lemn, marmură, granit și piatră, ATRA are un desing minimalist, cu o fuziune între desingul avangardist și contemporan, în totală sinergie cu natura înconjurătoare. Simplitatea designului cu accente naturale, combinată cu opere de arta ale artistului roman Ramon Grosos și elemente de decor unice, cu influențe contemporan-urbane, fac din ATRA un spațiu rafinat și sofisticat.ATRA deține 9 camere duble, toate cu vedere spre lac, inundate de verdele crud al ierbii și de munții care se reflectă în apă. Nu știi ce te copleșește: manifestul architectural, peisajul versatil al lacului controlat de la bararajul Paltinu, râul care anulează orice alt zgomot sau stelele mari cât pumnul pe care ai senzația că poți să le culegi când ieși în picioarele goale din cameră la ceasuri târzii.Mândri de originea locului, proprietarii au ales numele proiectului inspirați din tradiția zonei, care are culoarea negru dominantă în portul popular, ATRA însemnând “pământ negru” în Latină.