Povestea unui asistent SMURD chemat să își salveze propriul copil, care fusese lovit de o mașină

Un asistent medical de la SMURD Timiș povestește clipele teribile prin care a trecut atunci când, în timp ce se întorcea dintr-o misiune cu elicopterul SMURD, a aflat că trebuie să meargă să salveze un copil lovit de mașină, iar acela era chiar fiul său de 4 ani.





De câteva minute elicopterul SMURD decolase de la Timișoara către Arad, unde urma să fie pregătit pentru o nouă urgență. În acea dimineață echipajul medical, format dintr-un medic, doi piloți și Sebastian Petruș, asistent medical la SMURD Timiș, încheia o misiune de salvare a unui pacient.





Încercând să rămână lucid, Sebastian le-a indicat piloților cel mai bun loc de aterizare și a gestionat prin telefon transportarea copilului cu ajutorul unei ambulanțe către acel loc. "Da, și acum e vorba chiar de băiatul meu. El este victima", i-a răspuns Sebastian pilotului, care l-a întrebat dacă este din zonă.



La ieșirea din operație puștiul și-a întrebat tatăl:







În timpul zborului, echipajul a primit un apel prin stație: "Vă rugăm să vă îndreptați către satul Fârdea. Un copil de 4 ani a fost lovit de o mașină. Urgent trebuie transportat la spital. Nu știm dacă a fost afectată coloana sau alte organe vitale. Nu se poate mișca și îl doare spatele".Pilotul a schimbat traseul aeronavei, iar echipajul medical a început să se pregătească pentru intervenție. În acel moment, telefonul lui Sebastian Petruș a sunat. Era soția lui, care plângea: "Mario a fost lovit de o mașină! Se plimba cu bicicleta... mai multe nu știu. M-au sunat ai mei să-mi spună". Atunci, Sebastian Petruș a realizat că merge să-și salveze propriul copil. Era la bunici, vorbiseră dimineața la telefon și totul era bine.Ajuns la fața locului, ela alergat la ambulanță și și-a văzut copilul întins pe targă. "Când m-a văzut cel mic, a început să plângă. Niciodată nu am crezut că văzăndu-mi baiatul plângând, voi fi cel mai fericit om de pe pământ. Știam că fiecare lacrimă de-a lui înseamnă că este în viață”, a spus asistentul SMURD.Copilul a fost preluat de către elicopter și dus la Timișoara. "Știam că trebuie să îl țin de vorbă pe cel mic, să nu adoarmă. Vorbeam întruna... ca niciodată, doar ca să nu închidă ochii. Îmi aduc aminte că îi citeam povești și voiam să îl văd cu ochișorii închiși, dar acum îl voiam treaz. Ați auzit vreodată te iubesc? Pentru mine acel te iubesc spus de puiul meu, acolo sus în aer, a însemnat cel mai mult", a mai spus bărbatul.La Timișoara, copilul a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital. A fost operat la picior și va urma o perioadă de recuperare."Tati, dar de ce ai venit tu să mă salvezi?"- Pentru că asta e meseria mea...- Tu salvezi și alți copii?- Da, tati... salvăm pe oricine are nevoie de ajutor.- Tati, când mă fac mare ca tine vreau să fiu!"Sebastian Petruș are 30 de ani și de 4 ani lucrează la SMURD. Povestea acestuia a fost relatată pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.