Boris Johnson va participa la următoarea rundă de negocieri cu UE pentru un acord post-Brexit

Ultima rundă de discuţii între Londra şi Bruxelles s-a încheiat pe 15 mai fără progrese majore, iar cele două părţi se află sub presiunea timpului, întrucât o eventuală extindere a perioadei de tranziţie post-Brexit trebuie solicitată înainte de 1 iulie.Însă guvernul condus de Boris Johnson exclude orice prelungire a acestei perioade în care Regatul Unit aplică regulile UE şi care se încheie pe 31 decembrie, chiar şi cu riscul unui ''no-deal''. Dacă până la această dată nu se va încheia un acord şi Londra nu-şi schimbă poziţia privind extinderea tranziţiei, relaţiile economice dintre UE şi Regatul Unit vor fi guvernate de regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).''Politica guvernului este că nu vom extinde perioada de tranziţie'' şi aceasta este o poziţie ''fermă'', a insistat miercuri David Frost. ''Am acordat mereu multă importanţă libertăţii economice şi politice la finele acestui an şi evitării unor plăţi importante către bugetul european (...) Şi desigur, acesta se va realiza punând capăt perioadei de tranziţie la sfârşitul anului''', a adăugat oficialul britanic.Declaraţia sa survine după ce negociatorul şef european Michel Barnier s-a declarat deschis prelungirii perioadei de tranziţie post-Brexit, mesaj transmis într-o scrisoare adresată partidelor britanice de opoziţie care au cerut o prelungire a acestei perioade cu doi ani.Principalul obstacol rămâne solicitarea Bruxellesului ca în schimbul unui acord de liber schimb fără cote şi taxe vamale Regatul Unit să aplice unele dintre normele blocului comunitar, aşa-numitul ''level playing field'', pentru a evita o posibilă concurenţă neloială din partea britanicilor pe piaţa europeană. Londra respinge această solicitare, invocând că altor parteneri comerciali UE nu le-a cerut acceptarea unor asemenea reguli şi Regatul Unit nu mai doreşte să aplice regulile europene în condiţiile în care a ieşit din UE.Concret, europenii doresc un acord extins care să cuprindă şi norme ale UE privind concurenţa, mediul sau fiscalitatea, în timp ce britanicii doresc doar un acord clasic de liber schimb - aşa cum UE a încheiat cu Canada - şi la care să poată fi adăugate ulterior mici înţelegeri sectoriale. Un subiect major de divergenţă este şi pescuitul, sector pentru care UE solicită o înţelegere cu Regatul Unit care să prevadă acces reciproc în apele celor două părţi şi să instituie cote de pescuit.