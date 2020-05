Demonstratii in Spania / Madrid - Puerta del Sol

850.000 de gospodării din Spania, adică 2,5 milioane de cetăţeni vor primi ajutor financiar de la stat, întrucât guvernul vrea să introducă venitul universal de bază, însă există dubii cu privire la capacitatea iniţiativei de a reduce şomajul şi inegalitatea, potrivit CNBC, citată de Mediafax.





Coaliţia guvernamentală condusă de social-democraţi va cheltui 3 miliarde euro pe an pentru a susţine cetăţenii mai săraci.



Spania are o populaţie de 46 milioane de persoane. Gospodăriile vor primi ajutor financiar în funcţie de venituri şi de numărul de copii aflaţi în grijă. Guvernul a transmis că suma minimă pe care o poate primi un adult se ridică la jumătate din salariul minim de 1.108 euro pe lună. Detaliile finale sunt dezbătute săptămâna aceasta de parlament.



Spania are un nivel al şomajului de 14,5% din populaţia activă, la finalul lunii martie, unul dintre cele mai ridicate nivele din zona euro.