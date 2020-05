Ministrul Transporturilor: Se ridică restricţiile de tonaj pe lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva / Discuţii aprinse cu premierul: De ce a pierdut România la Curtea de Arbitraj pe un contract reziliat abuziv

"La Curtea de Arbitraj de la Paris am pierdut pentru ca statul român, în special Compania de Drumuri nu şi-a apărat corect şansele. Statul român nu a apelat la proba cu martori, în vreme ce reclamantaul a depus sute de documente", spune Bode.







60 de km de autostradă pe care se circulă fără restricţii

21 de km în lotul 3 unde se circulă cu restricţii de viteză şi de tonaj

4 km din lotul 2 muzeu în aer liber, finalizaţi, dar nerecepţionaţi

9 km din lotul 2, celebra secţiune "a urşilor", secţiunea E, nerealizaţi

Vă reamintesc că am preluat în noiembrie 2019, 21 de km de muzeu în aer liber, iar în decembrie am decis deschiderea traficului pe acest tronson de autostradă cu restricţii de viteză şi de tonaj, în urma expertizelor realizate la comanda Companiei de Drumuri", a mai declarat Bode.





Pro Infrastructura despre Lotul 3 Lugoj - Deva: „Limitarea de viteză are în spate o justificare demnă de o piesă de teatru absurd”









Traficul rutier pe cei 21 de km ai Lotului 3 din autostrada A1 Lugoj - Deva a fost deschis pe 23 decembrie 2019, la mai bine de patru luni de când Ministerul Transporturilor condus pe atunci de pesedistul Răzvan Cuc a decis să rezilieze contractul aflat la 98% cu spaniolii de la Comsa.Circulația a fost deschisă însă cu restricții de viteză de 80km/h, ba chiar de 60 de km/h pe unele poduri, inclusiv cel de peste Mureș, dar și cu restricții de tonaj (7,5t).Limitările și restricțiile impuse odată cu deschiderea circulației au în spate „ o justificare demnă de o piesă de teatru absurd ”, susținea Asociația Pro Infrastructura.





„Au reziliat contractul de construcție în august la 99% stadiu fizic recepționat și plătit. Apoi, timp de peste 4 luni au mimat realizarea unor expertize care să ”demonstreze” slaba calitate a lucrărilor. În final, în lipsa unor probleme reale, au repoziționat cu câțiva milimetri aparatele de reazem la 2 pile de la podul peste Mureș, operație care a durat câteva ore de muncă efectivă. Altfel spus, ceea ce nu era bun în august s-a deschis astăzi, după niște remedieri minore”, scria API.



Chiar expertizele realizate de Iptana spuneau că limitarea de tonaj s-ar justifica doar până la rezolvarea problemelor minore de la podul peste Mureș, soluționate deja. Iar limitarea de viteză are în spate o justificare demnă de o piesă de teatru absurd: nu sunt finalizate toate gardurile exterioare autostrăzii pentru oprirea animalelor. Dar oare drumul paralel DN68A pe care limita de viteză este de 100 de km/oră are măcar un metru de gard lateral?”, mai nota Pro Infrastructura.



"Acolo a fost cu siguranţă un demers între managementul companiei şi constructor ca să rezilieze contractul fără temei legal tocmai ca să creeze posibilitatea companiei ca să câştige. Toate acestea trebuie sancţionate. Ce s-a întamplat acolo e de Parchet. Acolo totul este cusut cu aţă albă", a declarat premierul Ludovic Orban referindu-se la kilometrii de autostradă „muzeu” - finalizați și care zac nefolosiți, din lotul 3, despre care HotNews a scris pe larg aici "Vă referiţi la cei 21 de km cu constructorul spaniol?" - îl întrebă ministrul Bode pe premier."Pe lotul 3 cu cei 21 de km este inadmisibil să ai 5-6 recepţii perfecte şi când ajungi la 58% stadiul progres, lucrările să nu mai fie în regulă şi să reziliezi contractul. Am consultat avocatul în momentul în care am decis împreuă cu cei de la Compania de drumuri să ridicăm restricţiile de tonaj.Anul 2013 este anul la care trebuie să ne uităm cu atenţie ce s-a întamplat cu acest lot. După ce s-a semnat contractul în noiembrie, cu toate că cei de la Agenţia de mediu au avertizat să nu semneze contractul pentru că este în derulare reevaluarea acordului de mediu şi emiterea unui nou acord de mediu, la o luna s-a dat ordinul de începere, la 21 decembrie s-a permis accesul în şantier şi în 24 decembrie s-a publicat acordul de mediu revizuit. Difereţa între valoarea iniţială a contractului de 560 milioane lei, iar suplimetările solicitate au fost de aproximativ 800 milioane de lei, adică cu 140% mai mult. Am câştigat în 2017 la Comisia de Evaluarea a disputelor pentru că lucrurile sunt clare, nu poţi să suplimentezi valoarea unei lucrări cu 140-150%", a mai declarat Bode.Ministrul Transporturilor pune eşecul de la Curtea de Arbitraj de la Paris (IAR) pe seama incompetenţei apărării româneşti, care nu a prezentat toate probele necesare înaintea Curţii.Ministrul a mai prezentat situaţia autostrăzii Lugoj-Deva, parte a coridorului european principal Constanţa-Bucureşti, Piteşti-Nădlac, cu cei 130 de kilometri de autostradă:"Începând de joi, 28 mai, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va ridica temporar restricţiile de tonaj pe tronsonul 3, cei 21 de km dintre Holdea şi Ilia.