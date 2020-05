Judecătorul Cristi Danileț: Nu se atinge niciun drept al omului dacă paznicul de la supermarket îmi ia temperatura

Nu se atinge niciun drept al omului dacă paznicul de la supermarket le ia temperatura celor care intră, fiind doar un mijloc de siguranță, nu un act medical, spune judecătorul Cristi Danileț.



"Eu chiar cred că acest virus există, deși nu l-am văzut, am încredere în cadrele medicale și în oamenii de știință și, chiar dacă nu m-ați întrebat, nu se atinge niciun drept al omului dacă paznicul de la supermarket îndreaptă spre mine un aparat și îmi spune ce temperatură am. Vă asigur de asta. E doar un mijloc de siguranță, așadar nu are loc un act medical. E bine totuși că lumea dezbate”, a declarat magistratul la Interviurile Presshub