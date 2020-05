Care este legătura dintre poluare și COVID-19? Cercetători de la cele mai importante universități din lume caută răspunsul la această întrebare

Multe studii au ajuns la concluzia că există o legătură între poluarea aerului și mortalitatea cauzată de Covid-19. Înțelegerea naturii acestei asociații este obiectivul „Rescop” (acronim pentru „Research Group on Covid-19 and Particulate Matter”), un grup de lucru internațional instituit la propunerea Societății italiene de medicină a mediului SIMA, pentru a studia prezența coronavirusului pe particulele atmosferice ale orașelor cele mai afectate, scrie La Stampa.

Grupul, coordonat de SIMA, este format în prezent din aproximativ patruzeci de cercetători de la universități de prestigiu din întreaga lume care lucrează deja pentru a obține dovezi științifice utile pentru repornire și în cazul unor eventuale noi valuri de infectări. Echipa multidisciplinară este formată din clinicieni, epidemiologi, specialiști în boli infecțioase, virologi, genetici, chimiști de mediu, biochimiști, toxicologi, ingineri de mediu și statisticieni.

Președintele SIMA, Alessandro Miani, de la Universitatea din Milano, spune: „Suntem mulțumiți pentru că apelul lansat de SIMA - după publicarea primului „Position Paper ”privind posibila legătură între poluare-COVID-19 și anunțul confirmării genomului noului coronavirus în particulelor atmosferice din Bergamo, descoperire făcută graţie analizelor efectuate de profesorul Pallavicini și de colegul Ruscio din Trieste - am reușit, evident, să stimulăm instituțiile naționale de mediu și de sănătate să fie interesate de fenomen, dar mai ales, suntem bucuroşi pentru că invitația noastră a fost acceptată cu entuziasm de mulţi oameni de știință din întreaga lume, dispuși să verifice ipoteza cercetării fără prejudecăți, într-un spirit pur de dragoste pentru adevăr. Ne confruntăm cu un exemplu concret de înțelegere profundă a misiunii etice a cercetării, care este mereu în slujba binelui comun și a sănătății oamenilor».

SIMA a anunţat că, pe lângă Milano, Bergamo și Napoli, alte teste independente sunt deja în desfăşurare la Madrid, Barcelona, Bruxelles, Londra și New York. Echipa va verifica prezența virusului în particule și va putea efectua posibile teste de vitalitate și virulență în laboratoare de virologie de maximă siguranță, o condiție garantată de Centrul Internațional de Cercetări pentru Inginerie Genetică și Biotehnologie (ICGEB) din Trieste, de Alessandro Marcello și Centrul de biologie moleculară Severo Ochoa din Madrid, condus de Antonio Alcami.

„La studiu participă numeroși cercetători italieni, cu scopul de a dezvolta un protocol analitic internațional pe baza căruia va fuse posibil să se confirme sau să se excludă prezența ARN SARS-CoV-2 în particulele atmosferice din diferite orașe afectate de epidemiile COVID-19 și, eventual, să înceapă o evaluare specifică a viabilității și virulenței virușilor găsiți pe particulele fine", subliniază Leonardo Setti de la Universitatea Alma Mater din Bologna și Gianluigi De Gennaro de la Universitatea Bari Aldo Moro.

Un alt obiectiv este identificarea aplicațiilor în domeniul preventiv, cum ar fi utilizarea testelor de particule ca un indicator precoce al viitoarei recurențe epidemice, pe lângă aprofundarea modelelor de răspândire a virusului în raport cu parametrii meteo, climă și poluare.

Din grupul de lucru fac parte oameni de ştiinţă de renume mondial, precum epidemiologul John Ioannidis, directorul Centrului de Inovare Meta-Cercetare al Universității Stanford din California și Frank Kelly, șeful Centrului de Cercetare al Poluării Atmosferice de la Imperial College London, Printre universitățile participante, Harvard, Universitatea Columbia din New York, Spitalul Mount Sinai, Universitatea din Californa din Los Angeles, Universitatea Complutense din Madrid, Universitatea din Bruxelles, Universitatea din Oxford, Imperial College of London, Institutul de Sănătate Globală din Barcelona, Universitatea din Reus, Universitatea Rio Grande Do Norte din Brazilia, Universitatea Globală din Sidney din Australia, Universitatea din Nagasaki, Universitatea din Dali - Yunnan în China, Universitatea din Geneva. Pentru Italia participă Universitatea din Trieste, Federico al II-lea din Napoli, Universitatea din Roma „Tor Vergata”, Universitatea din Torino și CNR-ISASI.