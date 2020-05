Blocaj în vama Nădlac: Oamenii așteaptă câte 5 ore să intre în țară

Trecerea frontierei, dinspre Ungaria, prin județul Arad, se face doar prin punctul de trecere Nădlac I, PTF Nădlac II fiind deschis doar pentru camioane, scrie Special Arad.„Tocmai mă pregăteam să plec spre Nădlac I. Am fost și ieri acolo, merg și acum, fiindcă se pare că problemele încă persistă. Din păcate, totul depinde de statul maghiar, care nu are suficienți lucrători la frontieră. Sau cel puțin aceasta este informația pe care am primit-o și eu. Din informațiile mele, noi avem în jur de 60 de lucrători. În ceea ce privește punctul de trecere Nădlac II, pe acolo trec doar camioanele, pentru a nu fi ținute în loc”, a declarat prefectul Gheorghe Stoian pentru Special Arad.