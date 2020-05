Videochat și munca de acasă. Ce spun oamenii din această industrie despre perioada carantinei

Încasările au crescut cu 40%

Cum a fost perioada carantinei pentru modelele de videochat din România

„Este clar că lucratul de acasă vine cu niște avantaje”

Cât de mare este industria de videochat din România

Când România a intrat în stare de urgență, din Statele Unite ale Americii au venit vești despre industria de videochat. Semnalul era clar: cererea pentru aceste servicii a explodat. Doar că estimarea a pornit de la un model care folosea platforma OnlyFans . Tehnic, aceasta nu e pentru videochat, ci e un mediu în care oamenii se abonează contracost la contul modelului și acesta publică video și foto mai mult sau mai puțin nude.O altă femeie a spus că a reușit să câștige circa 1.700 de dolari într-o săptămână, o creștere cu vreo 70% a veniturilor. În fine, astea-s cazuri singulare și vin din străinătate. Dar România, după cum probabil ai tot auzit în ultimii ani, e capitala europeană a videochatului . Așa că am mers direct la sursă pentru informații.Maria Boroghină, manager operațional Best Studios. FOTO: Arhiva personalăMaria Boroghină, manager operațional Best Studios, unul dintre cele mai mari studiouri de videochat din România, mi-a spus că încă de la începutul pandemiei a crescut semnificativ cererea pentru servicii de videochat.„Față de rețelele sociale sau întâlnirile de grup pe Zoom sau Skype, la videochat ai contact direct și intim cu cealaltă persoană. Sunt puține platformele unde poți socializa ca la videochat”, mi-a explicat Maria.În prima lună a crizei medicale, încasările globale înregistrate prin LiveJasmin au crescut cu 40%. Aceasta e platforma internațională pe care o folosesc și modelele de la Best Studios.„Membrii petrec din ce în ce mai mult timp pe site, plus că sunt foarte mulți membrii noi care au nevoie de interacțiune”, a rezumat Maria cererea din perioada asta.În ceea ce privește banii pentru modele, încasările celor care activau de ceva timp în industria asta au crescut cu până la 50%. Interesant e că cele noi, care au început în perioada asta, au făcut mai mulți bani decât modelele noi care începeau înainte de pandemie. Iar interviurile pentru modelele noi au fost susținute pe Skype sau WhatsApp.„În perioada asta am avut cu 130% mai multe interviuri și-o creștere cu circa 50% a angajărilor”, spune Maria Boroghină. În ciuda statisticilor din afară sau din România, nu a fost o perioadă perfectă pentru toată lumea.„În România, studiourile s-au împărțit în trei categorii: unele s-au închis pentru că nu au avut modele care să lucreze și nu s-au adaptat noilor cerințe, altele au stagnat și au mai fost studiouri care au avut un boom în angajări. Noi ne situăm în cea de-a treia categorie. Am avut foarte multe cereri, chiar am și achiziționat noi locații”, a explicat Maria.Pregătirile pentru noua perioadă au început din 17 martie. Studioul are două sedii: unul la Piața Muncii și altul la Piața Unirii, în magazinul Cocor. Doar că acesta din urmă a fost închis, pentru că magazinul e considerat mall. Însă au fost modele care au continuat să lucreze chiar și de la studio cu respectarea regulilor de distanțare socială.„Ne așteptăm că modelele să se întoarcă majoritatea să lucreze iar din studio. Le place ideea să aparțină unui loc, să respecte niște reguli, să aibă parte de facilitățile oferite, cum ar fi servicii de coafor, make-up, solar sau manichiură”, a adăugat Maria.Independent de modele, Best Studios are și circa 100 de angajați care fac parte din personalul auxiliar. Însă în perioada asta a lucrat de-acasă întreg stafful neesențial, cum ar fi traineri, HR, asistenți manageri, iar la studio au fost prezenți doar angajații de care era nevoie.„[În perioada următoare] ne așteptăm ca pentru unele modele veniturile să scadă cu maximum 10%, dar, în cea mai mare parte să crească. Asta și pentru că noi lucrăm pe un sistem axat pe crearea unei relații de prietenie, de apropiere cu membrii. Aceste relații au tendința de a se menține pe termen lung”, a conchis Maria.Independent de videochat, lumea întreagă s-a regăsit într-o situație aparte: experimentul lucratului de acasă. Dacă până acum mai erau companii care experimentau cu așa ceva sau luau în calcul să facă asta pentru anumite zile, acum criza medicală a transformat „work from home” într-o necesitate. Nu degeaba a fost numit „ cel mai mare experiment ”.Însă în videochat munca de acasă nu se derulează chiar așa cum ai crede: orice cameră web, un calculator, internet și asta e. Adică se poate și așa, dar echipamentele mai bune sunt de preferat.În acest sens, Maria mi-a spus că modelelor le-a fost asigurat echipamentul necesar.„Un lucru bun a fost că le-am putut oferi posibilitatea să lucrez de acasă. Ne-am ocupat chiar și de decor sau, dacă au avut nevoie, de o locație de unde să lucreze”, a rezumat aceasta.Una dintre fete, de exemplu, lucrează în perioada asta dintr-un apartament închiriat de studio. Mai e însă și cazul unei mame care lucra încă dinainte de-acasă. Elena a preferat munca de acasă, astfel încât să aibă timp și pentru copii. Situația ei în perioada pandemiei a fost una bună, cu venituri care aproape s-au dublat.„Perioada asta mi-a prins foarte bine, chiar dacă am lucrat mult mai mult. Programul a fost în mare parte la fel doar că prelungit ca ore de muncă. Izolarea s-a reflectat și-n numărul de membri, au fost mult mai mulți”, mi-a detaliat ea. „Copiii au stat în mare parte la părinții mei, iar după 5 - 6 seara îmi petreceam timpul alături de ei”.Videochat. FOTO: Charles Deluvio / UnsplashModelul BlueEyesLexi* a rezumat perioada asta într-o notă destul de interesantă: „m-am simțit exact ca în perioada sărbătorilor de Crăciun, cu multă lume adunată, vibe bun și cadouri cât cuprinde”.În ceea ce privește munca de-acasă, ea mi-a spus că s-a pregătit cu trei lucruri: aparatură, internet foarte bun cât să ducă streamingul și camera decorată conform standardelor platformei pentru care lucrează.„Creșterea traficului de membri s-a simțit considerabil. Însă nu am observat alte schimbări semnificative în afară de cea a numărului mai mare. Pentru că oamenii au lucrat de acasă, automat au avut și mai mult timp de petrecut în mediul online. Nu mă pot plânge de lipsa de trafic, însă contează foarte mult și timpul petrecut online. Cu cât stai mai mult, cu atât ai mai multă expunere”, a adăugat aceasta.„Este clar că lucratul de acasă vine cu niște avantaje. Este relaxant să știu că îmi pot face programul după bunul plac și este clar că și membrii se simt în largul lor când știu că modelul lor preferat poate intra online oricând dorește în funcție de nevoile fiecăruia.Videochat. FOTO: Sincerely Media/ UnsplashPe cât de mult se vorbește de videochat, în România și nu numai, estimarea veniturilor este, deocamdată, inexactă. Ultimele cifre arată că România are circa 3 mii de studiouri . Numărul ar putea fi și mai mare, dat fiind că nu există o legislație precisă pentru domeniu.Publicul la nivel global e estimat la circa 100 de milioane de utilizatori. Pe LiveJasmin, una dintre cele mai popular platforme din domeniu, sunt circa 130 mii de modele înregistrate, din toată lumea. În ceea ce privește câștigurile, acestea sunt raportate direct la timpul muncit și la modul în care fiecare model interacționează cu membrii și se face plăcută. Pot fi câștigate câteva sute de euro pe săptămână sau câteva mii de euro.Desigur, sunt și bărbați în industrie, dar cererea e mai mică acolo decât în cazul femeilor. Când Studio20 își promova sistemul de franciză, susținea că poți ajung la profit din videochat, ca firmă, în jumătate de an cu o cifră de afaceri pe an între 100 mii și 300 mii de euro.În ceea ce privește venitul pentru modele, același studio estima de la 4 - 5 mii de euro pe lună până la 25 mii de euro. În fine, în ceea ce privește numărul persoanelor care fac videochat, o estimare din 2018 îl fixa la circa 100 mii Dacă ar fi loc de-o concluzie, după discuția despre videochat, dar și despre cum o mare parte din oameni au trebuit să migreze către lucratul de acasă, ei bine, acum nu se mai pune întrebarea dacă un așa demers este eficient sau nu. Perioada asta a confirmat că este. Twitter, de exemplu, a stabilit că toți angajații vor putea munci de acasă. Vor mai urma și alte companii, în timp ce unele vor vrea o împărțire pe zile, săptămâni sau ture.Până la urmă se aplică o paradigmă veche, actualizată: dacă vrei să supraviețuiești, trebuie să fii capabil să te adaptezi oricărei situații noi.*numele modelului a fost schimbat ca să-i fie protejată identitatea