Regizorul Luca Guadagnino va regiza un remake al celebrului film ”Scarface”. Frații Coen semnează scenariul

Lungmetrajul, produs de studiourile Universal Pictures, este a treia versiune cinematografică a acestei sângeroase drame care se desfăşoară în lumea gangsterilor americani.Primul "Scarface" a fost produs în 1932 de Howard Hawks şi s-a inspirat dintr-un roman despre viaţa lui Al Capone, având drept subiect mafia italiană din Chicago.În 1983, Brian De Palma a ales Miami pentru remake-ul său de succes, cu Al Pacino în rolul lui Tony Montana, un refugiat cubanez nemilos şi violent care îşi construieşte un imperiu bazat pe traficul de cocaină.Noul film programat de Universal va regândi "povestea imigranţilor", aflată în spatele celor două "Scarface" anterioare, bazându-se pe un scenariu semnat fraţii Joel şi Ethan Coen, care lucrează de mult timp la acest proiect.Potrivit mass-media specializate, cineastul italian Luca Guadagnino lucrează în paralel la o continuare a filmului "Call Me By Your Name" - care i-a adus un Oscar - precum şi la o adaptare a romanului "Împăratul muştelor".Pe moment nu au fost furnizate detalii cu privire la data lansării următorului "Scarface" sau la distribuţia rolurilor. În prezent, producţia este complet oprită la Hollywood din cauza măsurilor de izolare impuse în urma pandemiei de COVID-19.