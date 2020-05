Operatorii de transport, obligaţi să asigure transportul gratuit al elevilor, sub sancţiunea încetării contractelor. Turcan: Elevii vor circula gratuit, indiferent dacă merg cu trenul sau cu metroul, cu transportul în comun

Elevi in prima zi de scoala

Operatorii de transport vor avea obligaţia să asigure transportul gratuit al elevilor, sub sancţiunea încetării contractelor sau chiar a retragerii licenţei de traseu în cazul transportului interjudeţean, conform unei ordonanțe de urgență adoptate joi de guvern. Vicepremierul Raluca Turcan a spus că indiferent dacă elevii vor merge cu trenul sau cu metroul, cu transportul public în comun, dacă vor folosi rute interjudețene sau județene, vor circula gratuit.





"Astăzi, am făcut un pas extrem de important într-o problemă despre care au vorbit guverne la rând, dar pe care niciun guvern nu l-a realizat până la Guvernul Orban. Vorbim despre transportul gratuit pentru elevi. Astăzi, prin ordonanţa de urgenţă, am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancţiunea încetării contractelor, fie de delegare a serviciului public de transport, sau chiar a retragerii licenţei de traseu în cazul transportului interjudeţean", a anunțat vicepremierul, la finalul şedinţei de guvern.

Potrivit Ralucăi Turcan, consiliile judeţene vor avea obligaţia să includă această condiţie în contractele cu operatorii de transport.





Ea a precizat că licenţele au fost prelungite, consiliile judeţene preiau aceste licenţe sau contractele de servicii publice cu operatorii de transport şi au obligaţia să pună această condiţie, ca aceştia să realizeze transportul gratuit.

Turcan a spus că după intrarea în vigoare a prevederilor acestei ordonanțe, elevii nu vor scoate din buzunar niciun leu. Indiferent dacă elevii vor merge cu trenul sau cu metroul, cu transportul public în comun, dacă vor folosi rute interjudețene sau județene, vor circula gratuit, susține ea.





Consiliile Județene vor primi transfer de la bugetul de stat și vor trebui să se asigure că toți elevii au un mijloc de transport pentru a ajunge la școală. Toate regulile de decontare vor fi anunțate în 15 zile, printr-o Hotărâre de Guvern, a mai arătat Turcan.





Conform datelor prezentate de Turcan, în România sunt 125.000 de navetiști, elevi care circulă dintr-o localitate în alta și alte câteva sute de mii de elevi care merg la școală cu transportul public în comun, iar mii de elevi abandonau școala anual tocmai din cauză că familiile lor nu puteau suporta costul unui abonament lunar.