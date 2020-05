Kovesi: Va fi foarte dificil ca EPPO să își înceapă activitatea și să lucreze eficient dacă nu vor fi alocate resurse suficiente / Pandemia a adus și "oportunități" de fraudă și de corupție

​​Pandemia de COVID-19 a adus cu ea și mai multe fonduri, mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor UE, ceea ce înseamnă, din păcate, și oportunități de fraudă și de corupție, afirmă procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, într-un interviu acordat Euractiv Slovacia și preluat de Euractiv.ro. Ea mai spune că EPPO va putea lucra eficient dacă va avea suficiente resurse financiare, fiind foarte dificil să gestionezi sute de cazuri cu unul sau doi procurori.

"Știu că sunt așteptări mari. EPPO este o structură foarte complexă, iar obiectivul nostru este să îmbunătățim nivelul de protecție pentru banii europeni și vom face acest lucru prin investigarea infracțiunilor legate de fraudele financiare. EPPO va fi independent și acest lucru este foarte important, deoarece independența instituției, independența procurorilor este prima premisă pentru a obține rezultate eficiente în combaterea corupției și a altor infracțiuni grave", a declarat fosta șefă a DNA.

Ea spune că totul va depinde de resurse și că vor exista suficiente fonduri alocate, EPPO va putea investiga eficient.





Întrebată dacă statele membre fac suficient pentru ca instituția să aibă succes și dacă există suficient sprijin din partea Comisiei Europene și a Parlamentului, Kovesi a spus că dacă nu vor fi suficiente resurse, activitatea EPPO nu va putea începe.

"De asemenea, este o chestiune legată de independență. Chiar dacă suntem independenți, dar nu avem un buget solid, va fi foarte dificil să ne facem treaba. Cu colegii mei am încercat să aflăm numărul real de cazuri pe care le vom primi de la statele membre.

Problema principală când vorbim despre buget și resurse este numărul procurorilor europeni delegați. Aceștia vor fi procurorii care vor lucra în statele membre și vor investiga efectiv cazurile. În acest moment, în baza presupunerii inițiale a Comisiei Europene, vom avea 32 de procurori și ¼. Da, un sfert, nu este o greșeală, am fost și eu surprinsă, pentru că nu am auzit despre un sfert sau jumătate de procuror în viața mea, dar aceasta a fost estimarea.

Pe baza statisticilor primite de la statele membre, la începutul EPPO, în primele zile, vom primi aproximativ 3.000 de cazuri. Este evident că e imposibil să gestionezi acest volum de muncă doar cu 32 de procurori", a mai declarat Kovesi.

Potrivit acesteia, sunt state membre cu sute de cazuri în curs de investigare și este foarte dificil să gestionezi sute de cazuri cu unul sau doi procurori.

Kovesi spune că dacă CE stabilește numărul și EPPO va rămâne doar cu 32 de procurori europeni delegați, va fi foarte foarte dificil ca Parchetul European să își înceapă activitatea și să lucreze eficient. Problema esențială pentru viitorul EPPO va fi modul în care va fi stabilit bugetul pentru 2021, mai spune fosta șefă a DNA.





"EPPO încă nu a început să investigheze cazuri, dar în acest moment, toate infracțiunile care sunt comise intră sub jurisdicția noastră. Acum avem un nou context cu această pandemie de COVID-19. Există o mulțime de motive pentru a crede că ne va crește competența. Nu știm acum cum va arăta următorul CFM. Vor fi mai multe fonduri? Va exista mai multă flexibilitate pentru a le folosi? Dacă da, anticipez că va fi mai multă muncă pentru EPPO. Este logic.

Avem competență obligatorie, deci trebuie să investigăm toate cazurile care intră în jurisdicția noastră. Acesta este rolul nostru instituțional și nu putem negocia acest lucru. Pe baza experienței mele anterioare și văzând avertismentele pe care alți profesioniști din Europa le-au emis în această perioadă, pot spune că mai multe fonduri, mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor UE înseamnă, din păcate, și oportunități de fraudă și de corupție.

În acest context, am citit și un raport Europol, care este foarte interesant. Grupurile criminale organizate sunt deosebit de pricepute la anticiparea și exploatarea fiecărei oportunități, la scară industrială. Trebuie să pregătim un răspuns adecvat și cred că cel mai bun răspuns este EPPO", mai spune procurorul șef al EPPO.

Ea mai spune că nu este îngrijorată legat de presiunile care ar putea exista asupra EPPO: "Personal, nu sunt îngrijorată în privința presiunilor. Le fac față foarte bine. Când am fost numită la șefia Direcției Naționale Anticorupție din România, am spus că, dacă cineva va încerca să mă influențeze, va încerca să-mi ceară să nu-mi fac treaba sau să-mi spună cum să investighez cazul, aș anunța acest lucru public. Voi face la fel în această poziție".

Întrebată dacă va funcționa Parchetul European până la sfârșitul acestui an, așa cum a fost planificat inițial, Kovesi a spus că a fost presupunerea Comisiei, care ar trebui să decidă când își va începe activitatea EPPO.

"Desigur, de când am ocupat această poziție am început pregătirile pentru ca totul să fie gata în noiembrie 2020, așa cum a fost planificat inițial de Comisie. Totuși, trebuie să rezolvăm cele două probleme: Colegiul și resursele financiare. Dar am început să recrutăm personal, să pregătim reguli interne și am luat măsurile necesare pentru a fi gata să începem la sfârșitul acestui an", a adăugat Kovesi.