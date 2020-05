Vela, despre amenzile în starea de urgență: Este evident că se fac abuzuri / Pe teren sunt foarte mulți tineri care au făcut doar șase luni Școala de Poliție

„Am luat măsuri ca să nu se facă abuzuri. Că ele se fac este un lucru evident, pentru că sunt foarte mulți tineri care au făcut doar șase luni Școala de Poliție și acum sunt pe teren, pentru că am avut nevoie de cadre, să acoperim toate misiunile. Este o muncă titanică la nivel național”, a declarat Marcel Vela, la RFI Ministrul de Interne spune că abuzurile sunt anchetate.„Unde am fost sesizați că s-au făcut abuzuri se fac cercetări de către inspectoratele județene, fie că au fost amendați de Poliție sau de Jandarmerie, Poliția de Frontieră. Unde au fost abuzuri la Polițiile Locale am sesizat primăriile de care aparțin polițiile respective. Vă dau un exemplu: la Timișoara, Poliția Locală a amendat un fotoreporter de la Agerpres sau la Oțelu Roșu, o vânzătoare care era la serviciu, dar căreia i s-a imputat în procesul verbal faptul că nu avea adeverință de la serviciu și polițistul local respectiv a greșit sau eu știu ce s-a întâmplat acolo. În tot cazul, la fiecare abuz sesizat am luat atitudine. Adică la Polițiile Locale am trimis sesizări la primari, la Poliția Națională, Jandarmerie, Poliția de Frontieră au fost făcute controale de către inspectoratele județene și de către Corpul de Control al ministrului, respectiv cei care sunt la dispoziția inspectorului general al Poliției Române, pentru că și dânsul are o echipă de control acolo”, a spus Vela.Ministrul de Interne le-a recomandat celor care se consideră nedreptățiți să facă o sesizare. ”Fiecare cetățean care se simte, eu știu, nedreptățit poate face două lucruri: să ne sesizeze pe noi în legătură cu o amendă sau așa cum am sesizat din media, atunci când s-au întâmplat, ne-am autosesizat și lucrul doi pe care poate să-l facă un cetățean după ce ne sesizează pe noi direct este să conteste amenda în instanță și un judecător va evalua dacă s-a greșit sau nu atunci când i s-a întocmit procesul verbal”, a spus el.Amenzile pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanţele militare au crescut de pe 3 aprilie, acestea fiind cuprinse între 2.000 de lei şi 20.000 de lei, faţă de valorile iniţiale, cuprinse între 100 şi 5.000 de lei. În acelaşi timp, amenda minimă pentru persoanele juridice care nu respectă ordonanţele militare a crescut de la 1.000 de lei, cât era până la 3 aprilie, la 10.000 de lei, iar maximul amenzii pentru persoane juridice rămâne stabilit la 70.000 de lei.Actul normativ permit contravenientului să achite, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, o jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator. Ministrul de interne Marcel Vela a declarat sâmbătă seară, la Digi24, că și după data de 15 mai vor fi date amenzi pentru nerespectarea restricțiilor care vor mai rămâne în vigoare, el menționând totodată că valoarea totală a contravențiilor aplicate până acum de la începutul epidemiei se ridică la aproximativ 600 de milioane de lei, adică peste 120 de milioane de euro. Potrivit lui Vela, banii vor merge către sistemul medical.