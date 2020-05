”Spovedania” lui Cristian Rizea. Condamnat penal, fostul pesedist de vârf acuză ”grupul de la Monaco” care ”fura România”

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat definitiv la 4 ani si opt luni de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani, a scos o carte, ”Spovedania lui Rizea” în care acuză mai mulți oameni de afaceri, politicieni, jurnaliști sau ofițeri din servicii că sunt organizați în grupuri infracționale care au ”jefuit România”.







Grupul de la Monaco: Revenind la petrecerile lui Cristian Burci trebuie să vă spun ca la acestea veneau și importanți afaceriști români ,mulți dintre ei rezidenți în Principatul Monaco la fel ca și Răzvan Petrovici ... Celebrul grup de la Monaco era în fiecare vară acolo fie că vorbim de Dragoș Dobrescu , Puiu Popoviciu ,Nicolae Dumitru ( NIRO), Radu Dimofte, Lucian Vlad, Remus Truică ,Elan Schwartzenberg, Călin Cîrjoi ,Lucian Mateescu, Dragoș Nedelcu sau de mai noii rezidenți monegasci , foștii bugetari Robert Neagoe și Bogdan Neidoni ( săgeata lui Florian Coldea ) ! Până la dispariția lui misterioasă din peisaj, din primăvara lui 2012 , Codruț Marta fusese și el un obișnuit al acestor sindrofii ! Totodată erau prezenți și importanți oameni din presă care își făceau an de an vacanțele la Monaco , Dan Andronic, Radu Budeanu și Victor Ciutacu .

Revenind la petrecerile lui Cristian Burci trebuie să vă spun ca la acestea veneau și importanți afaceriști români ,mulți dintre ei rezidenți în Principatul Monaco la fel ca și Răzvan Petrovici ... Celebrul grup de la Monaco era în fiecare vară acolo fie că vorbim de Dragoș Dobrescu , Puiu Popoviciu ,Nicolae Dumitru ( NIRO), Radu Dimofte, Lucian Vlad, Remus Truică ,Elan Schwartzenberg, Călin Cîrjoi ,Lucian Mateescu, Dragoș Nedelcu sau de mai noii rezidenți monegasci , foștii bugetari Robert Neagoe și Bogdan Neidoni ( săgeata lui Florian Coldea ) ! Până la dispariția lui misterioasă din peisaj, din primăvara lui 2012 , Codruț Marta fusese și el un obișnuit al acestor sindrofii ! Totodată erau prezenți și importanți oameni din presă care își făceau an de an vacanțele la Monaco , Dan Andronic, Radu Budeanu și Victor Ciutacu . Despre Călin Popescu Tăriceanu: Mi-aduc aminte că în 2008 Dan Andronic și-a organizat chiar nunta acolo ,naș fiindu-i miliardarul Nicolae Dumitru ( Niro ) ! Atunci i-am văzut întâmplător pe o parte dintre invitații săi bălăcindu-se în piscina de la Monte Carlo Beach printre care Călin Popescu Tăriceanu ( premier în funcție în acel moment) însoțit și de SPP , Bogdan Olteanu ,Cristian David și Vlad Moisescu . Aceștia roiau în jurul lui Tăriceanu atât la Guvern cât și în timpul liber ,,VĂMUIND” toate combinațiile care apăreau cu bani publici ! Alături de ei și un om de afaceri discret dar foarte apropiat de Călin Popescu Tăriceanu și de interesele sale imobiliare și financiare ,pe numele său Lucian Mateescu foarte bun prieten și cu Dan Andronic, dovadă chiar dosarul de retrocedări în care au fost implicați ! Deloc intâmplător pe Lucian Mateescu îl regăsim chiar în cercul de afaceri al celebrului Gigi Iaciu,unde printre altele , se implicase foarte tare în listarea la Bursă a companiei IMPACT ! Aflați în prim planul politicii în acea perioadă , Bogdan Olteanu , Cristian David și Vlad Moisescu își amenajaseră în birourile de la Palatul Victoria în perioada 2005-2008 când toți 3 aveau calitatea de miniștri ( Bogdan Olteanu preluând în 2006 șefia Camerei Deputaților ) chiar un teren de minigolf , că deh ajunseseră și ei Barosani și văzuseră multe filme americane ...

Mi-aduc aminte că în 2008 Dan Andronic și-a organizat chiar nunta acolo ,naș fiindu-i miliardarul Nicolae Dumitru ( Niro ) ! Atunci i-am văzut întâmplător pe o parte dintre invitații săi bălăcindu-se în piscina de la Monte Carlo Beach printre care Călin Popescu Tăriceanu ( premier în funcție în acel moment) însoțit și de SPP , Bogdan Olteanu ,Cristian David și Vlad Moisescu . Aceștia roiau în jurul lui Tăriceanu atât la Guvern cât și în timpul liber ,,VĂMUIND” toate combinațiile care apăreau cu bani publici ! Alături de ei și un om de afaceri discret dar foarte apropiat de Călin Popescu Tăriceanu și de interesele sale imobiliare și financiare ,pe numele său Lucian Mateescu foarte bun prieten și cu Dan Andronic, dovadă chiar dosarul de retrocedări în care au fost implicați ! Deloc intâmplător pe Lucian Mateescu îl regăsim chiar în cercul de afaceri al celebrului Gigi Iaciu,unde printre altele , se implicase foarte tare în listarea la Bursă a companiei IMPACT ! Aflați în prim planul politicii în acea perioadă , Bogdan Olteanu , Cristian David și Vlad Moisescu își amenajaseră în birourile de la Palatul Victoria în perioada 2005-2008 când toți 3 aveau calitatea de miniștri ( Bogdan Olteanu preluând în 2006 șefia Camerei Deputaților ) chiar un teren de minigolf , că deh ajunseseră și ei Barosani și văzuseră multe filme americane ... Călin Popescu Tăriceanu era deja un obișnuit al Coastei de Azur, el revenind și în vara lui 2011 alături de Dinu Patriciu și Sorin Roșca Stănescu pentru o croazieră cu fabulosul yacht de 60 metri pe care Patriciu și-l achiziționase și tocmai îl lansase la apă preluându-l de la Ancona din Italia acolo unde fusese construit ! Mi-aduc aminte că i-au impresionat pe toți cei prezenți când au ancorat yachtul botezat ,, Darlings Danama “ în apropierea restaurantului Paloma Beach de unde au fost preluați cu un tender ( ambarcatiune mica ) de personalul restaurantului aflat în celebra locație din Cap Ferrat !

era deja un obișnuit al Coastei de Azur, el revenind și în vara lui 2011 alături de Dinu Patriciu și Sorin Roșca Stănescu pentru o croazieră cu fabulosul yacht de 60 metri pe care Patriciu și-l achiziționase și tocmai îl lansase la apă preluându-l de la Ancona din Italia acolo unde fusese construit ! Mi-aduc aminte că i-au impresionat pe toți cei prezenți când au ancorat yachtul botezat ,, Darlings Danama “ în apropierea restaurantului Paloma Beach de unde au fost preluați cu un tender ( ambarcatiune mica ) de personalul restaurantului aflat în celebra locație din Cap Ferrat ! Despre Rompres, firma Stratco și contractele Primăriei sector 1. Tot din acea perioadă Vlad Moisescu devenise STĂPÂNUL SECTORULUI 1, primarul Andrei Chiliman fiind doar un subordonat al său ... Așa a început să crească în mod impresionant averea acestuia, totul din banii generosului buget al Primăriei Sector 1 , firma Straco fiind perla averii sale ! Prietenii știu de ce... Toate contractele de asfaltări, de reabilitări termice sau curățenie, contracte cadru pe mulți ani de zile, toate aveau OK- ul lui Vlad Moisescu ! Dacă DNA NU AR FI FĂCUT PE ORBUL ȘI SURDUL ,sunt sigur că azi ACELEAȘI FIRME CARE DE 15 ANI TRĂIESC EXCLUSIV DIN ACELE CONTRACTE SUPRAEVLUATE BUGETAR AR FI FOST DEJA ÎN FALIMENT... așa cum este și Romprest căreia actualul primar Dan Tudorache îi acceptă la plată orice facturi suplimentare pentru activități de fapt neexecutate , motiv pentru care acesta se bucură mereu de o presă pozitivă pe site-urile ziarelor Gândul și Cancan ! Dar după ce DNA s-a jucat puțin de-a Hoții și Vardiștii acum câțiva ani, mai mult de ochii fraierilor ca noi, Vlad Moisescu își fumează liniștit trabucurile pe celebrele coline de la Cannes unde deține o vilă impresionantă și se implică în noua afacere cu produse farmaceutice a firmei Pharma Health International unde s-a asociat cu cetățeanul libanez Ahmed Murad , fratele deja celebrului Mohammad Murad !

Tot din acea perioadă Vlad Moisescu devenise STĂPÂNUL SECTORULUI 1, primarul Andrei Chiliman fiind doar un subordonat al său ... Așa a început să crească în mod impresionant averea acestuia, totul din banii generosului buget al Primăriei Sector 1 , firma Straco fiind perla averii sale ! Prietenii știu de ce... Toate contractele de asfaltări, de reabilitări termice sau curățenie, contracte cadru pe mulți ani de zile, toate aveau OK- ul lui Vlad Moisescu ! Dacă DNA NU AR FI FĂCUT PE ORBUL ȘI SURDUL ,sunt sigur că azi ACELEAȘI FIRME CARE DE 15 ANI TRĂIESC EXCLUSIV DIN ACELE CONTRACTE SUPRAEVLUATE BUGETAR AR FI FOST DEJA ÎN FALIMENT... așa cum este și Romprest căreia actualul primar Dan Tudorache îi acceptă la plată orice facturi suplimentare pentru activități de fapt neexecutate , motiv pentru care acesta se bucură mereu de o presă pozitivă pe site-urile ziarelor Gândul și Cancan ! Dar după ce DNA s-a jucat puțin de-a Hoții și Vardiștii acum câțiva ani, mai mult de ochii fraierilor ca noi, Vlad Moisescu își fumează liniștit trabucurile pe celebrele coline de la Cannes unde deține o vilă impresionantă și se implică în noua afacere cu produse farmaceutice a firmei Pharma Health International unde s-a asociat cu cetățeanul libanez Ahmed Murad , fratele deja celebrului Mohammad Murad ! Despre Coldea și Dragnea: Ce nu stiți voi , este că în mai 2016 cei care au hotărât cele 6 candidaturi pentru sectoare au fost Dragnea și Coldea , pe vremea aceea foarte buni prieteni ,aceștia dându-și girul și pentru Gabriela Firea ! Domnule Coldea care a fost PREȚUL PRIMIT în noaptea alegerilor când ați decis împreună cu Dragnea , să-l dați câștigător pe Dan Tudorache ? Poate unii își mai amintesc că la sectorul 1 rezultatul s-a decis în dimineața zilei urmatoare la o diferență foarte foarte mica iar ,,connaisseurii” știu ce spun....Acolo de fapt câștigase Clotilde Armand de la USR ... Ăsta să fie motivul pentru care cele 3 dosare penale pe care Dan Tudorache le avea încă din 2015 la DNA să fie ținute la sertar ? Dosare constituite în urma unor denunțuri făcute de fostul lui colaborator ,viceprimar și primar interimar al sectorului 1 Vasile Motoc??!!

Fotografia lui Cristian Rizea

, la secțiunea ”Urmăriri”, în condițiile în care fostul deputat a fost condamnat definitiv, în urmă cu o lună, de instanța supremă la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

”Ce nu stiți voi , este că în mai 2016 cei care au hotărât cele 6 candidaturi pentru sectoare au fost Dragnea și Coldea , pe vremea aceea foarte buni prieteni, aceștia dându-și girul și pentru Gabriela Firea! Domnule Coldea care a fost prețul primit în noaptea alegerilor când ați decis împreună cu Dragnea , să-l dați câștigător pe Dan Tudorache ? Poate unii își mai amintesc că la sectorul 1 rezultatul s-a decis în dimineața zilei urmatoare la o diferență foarte foarte mica iar ,,connaisseurii” știu ce spun....Acolo de fapt câștigase Clotilde Armand de la USR ... ”, scrie Rizea în cartea sa.Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat definitiv la 4 ani si opt luni de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani. Decizia a fost data de un complet de 5 judecatori, in majoritate, și este definitivă. Completul de 5 judecatori a menținut sentința dată in faza de fond.Magistrații au decis si confiscarea sumei de 300.000 de euro de la fostul deputat PSD. Rizea a fost trimis in judecata de DNA alaturi de omul de afaceri Lucian Coltea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca sa intervină la RA-APPS pentru retrocedarea unui teren intr-o zona rezidențială din Bucuresti și la Primaria Chiajna pentru un teren aflat in litigiu.

Pe 19 martie 2019, la o zi după condamnare, Curtea de Apel București a emis mandat european de arestare pe numele fostului deputat Cristian Rizea, acesta fiind dat în urmărire internațională, au precizat atunci.

Pe 18 martie, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat definitiv la patru ani și opt luni de închisoare cu executare pe fostul deputat Cristian Rizea.

La ultimul termen, avocatul a spus că Rizea s-ar afla în SUA, la rude, deoarece ar avea probleme cu banii,

Fostul deputat a fost trimis în judecată de DNA, în martie 2016, pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.

"În perioada septembrie - decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a pretins în mod direct, pentru sine, de la inculpatul Colţea Lucian, om de afaceri cu cetăţenie americană, suma de 300.000 euro disimulată sub forma a două contracte de împrumut fictive, în schimbul promisiunii, îndeplinite ulterior, că va interveni la nivelul a două autorităţi, Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) şi primăria comunei Chiajna, astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorităţi", precizau la acel moment procurorii într-un comunicat de presă.