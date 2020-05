Studenţii cer Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași eliminarea probelor orale on-line pentru licență și disertație şi amânarea taxelor

Stundenţii cer ca universitatea să se consulte cu toate organizațiile studențești, înainte de aplicarea noilor reguli."LS IAȘI se solidarizează cu pozițiile luate de către reprezentanții studenților de la Facultatea de Drept, Asociația Studenților la Drept – UAIC Iași (ASD Iași) și The European Law Students‘ Association Iași (ELSA Iași), care și-au arătat nemulțumirea față de măsurile dispuse la nivelul facultății cu privire la modalitatea de finalizare a studiilor de licență", se mai arată în comunicatul transmis de reprezentanţii ligii.În momentul de față există un număr considerabil de studenți care nu pot participa la activitățile didactice on-line din lipsă de tehnologie sau acces la internet, care nu mai pot continua studiile din motive financiare și care nu le pot finaliza corespunzător în lipsa accesului la resurse de învățare, respectiv de cercetare pentru finalizarea lucrărilor de licență și de disertație.Studenții sunt supuși unei imense presiuni psihologice și financiare pe fondul stării generate de situația curentă (depresie, anxietate, obligația de a sta în izolare, lipsa tuturor bunurilor necesare, lipsa de înțelegere/colaborare din partea unor cadre didactice, incertitudinea cu privire la parcursul academic etc.). Mulți studenți s-au întors în localitățile de domiciliu, unde pentru a face față situației, au fost nevoiți să renunțe măcar parțial la activitățile didactice pentru a fi alături de familie, pentru a-și asigura existența sau pentru a-și putea proteja sănătatea.Deciziile luate ieri, 30 aprilie a.c., de către Consiliul de Administrație și Senatul Universității, au stârnit nemulțumirea și indignarea studenților: transformarea probelor scrise de la examenul de licență în probe orale, introducerea admiterii pe bază de dosar etc - transmite Liga Studenților din Iaşi.