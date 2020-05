Premierul a numit consilier de stat un IT-ist care a făcut parte din echipa de campanie a lui Donald Trump

Premierul Ludovic Orban l-a numit în funcţia de consilier de stat pe Ionel Roiban, liderul Românilor Republicani, antreprenor şi progrmator de profesie, care a făcut parte din echipa de cmpanie a lui Donald Trump. Decizia semnată de premier a fost deja publicată în Monitorul Oficial.





Ionel Roiban, este preşedintele al National Committee of Romanian American Republicans, organizaţie ce reuneşte toţi românii din cadrul Partidului Republican din Statele Unite. Totodată, este apropiat al Partidului Mişcarea Populară, înfiinţat de Traian Băsescu, scrie Mediafax.Propunerea pentru numirea sa la Palatul Victoria a venit chiar de la liderul PMP, Eugen Tomac.Roiban este stabilit de 20 de ani în Florida şi îşi desfăşoară activitate in domeniul IT. În acelaşi timp, acesta se ocupă de campania de realegere a lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al Statelor Unite.