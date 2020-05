Laura Codruța Kovesi, desemnată personalitatea publică a anului de Emerging Europe

Actualmente şefa Biroului procurorului public european (EPPO), Kovesi a ajuns iniţial în atenţia publică în România, ţara ei natală, în calitate de şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), al cărei director a devenit în 2013.În timpul celor cinci ani în care s-a aflat în această funcţie, ea a supervizat trimiterea în judecată a mii de politicieni corupţi: primari, parlamentari şi chiar foşti premieri au fost găsiţi vinovaţi de corupţie şi condamnaţi la închisoare, scrie Emerging Europe.''Această distincţie este o recunoaştere a muncii remarcabile a doamnei Kovesi în fruntea DNA, unde a devenit un model pentru agenţiile de combatere a corupţiei din întreaga regiune a Europei emergente şi un simbol al luptei împotriva corupţiei şi al consolidării statului de drept', spune Andrew Wrobel, partener fondator al Emerging Europe.'Desemnarea ei ulterioară în funcţia nou creată ca primul procuror public al Europei nu face decât să confirme rolul important pe care ea l-a jucat şi va continua să-l joace în lupta împotriva corupţiei'', adaugă acesta.În calitate de procuror public european, Laura Codruţa Kovesi are ocazia să schimbe atitudinile la nivel european. EPPO, cu sediul în Luxemburg, care ar urma să devină funcţional la sfârşitul anului curent, va fi un birou independent însărcinat cu investigarea, punerea sub acuzare şi condamnarea infracţiunilor împotriva bugetului UE, precum fraude, corupţie şi fraude transfrontaliere cu TVA mai mari de 10 milioane de euro. Lista infracţiunilor poate fi extinsă în viitor pentru a include, de exemplu, terorismul.Premiile Emerging Europe sunt în 2020 la a treia ediţie şi fac parte dintr-un program de prezentare a ceea ce este mai bun în regiunea Europei emergente: personalităţi, organizaţii publice şi private, precum şi proiecte şi iniţiative.Printre precedenţii laureaţi se numără Kristalina Georgieva, directorul Fondului Monetar Internaţional, şi profesorul Gunter Verheugen, fost vicepreşedinte al Comisiei Europene. Ceremonia acordării distincţiilor din acest an era programată să aibă loc în 25 iunie, la Parlamentul European, la Bruxelles. Din cauza pandemiei de COVID-19, laureaţii de anul acesta vor fi anunţaţi online în următoarele săptămâni şi luni.