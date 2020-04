[P] NKD Analytics, un alt tip de companie de cercetare și analiză de piață

Primul, care a ținut de o cercetare a potențialului pieței pentru recondiționarea bateriilor de mașini electrice și hibride atât de pe continetul Nord-American cât și din Europa.

Al doilea proiect a avut la bază un chestionar care a urmărit să afle cum rezonează romanii cu situația actuală în contextul pandemiei.

Am fost angrenați recent în două proiecte:Ceea ce se întâmplă în prezent ne afectează pe toți dintre noi, iar susținerea afacerilor pe linia de plutire devine din ce în ce mai greu de realizat. Astfel, cercetarea și analiza pieței e extrem de importantă în toate etapele din viața unei companii, și cu precădere în această perioadă.În perioadele de criză apar noi trenduri și noi segmente de piață în timp ce altele dispar. Implicit, profilul noului tip de client o să fie extrem de important pentru a avea o poziționare optimă în segmentul de piață aferent. Prin intermediul unor chestionare putem să conturăm o imagine realistă a clientului căruia se adreseasa afacerea dumneavoastră, indiferent dacă e legată de un produs sau de un serviciu.Cercetăm, explorăm și analizăm datele. Testăm ipoteze, analizăm trenduri, facem corelații. Analizăm piața, o segmentăm și prezentăm rezultatele, dacă e necesar, prin intermediul unui dashboard interactiv astfel încât informația să fie mai intuitivă și ușor de asimilat. Pentru toate acestea, recurgem la procedee statistice și algoritmi a căror rezultat ne ajută ulterior să alegem strategia potrivită de abordare a ceea ce urmează, odată ce reușim să trecem cu bine de această perioadă.Serviciile companiei includ și analiza pieței de capital. Drept urmare oferim un buletin informativ săptămânal care conține o idee de tranzacție și argumentarea minuțioasă a analizei făcute cât și a strategiei alese.Suntem mari fani ai Options-urilor de pe piața de capital din SUA. Avem o vastă experiență în domeniul respectiv, cât și o plăcere aparte având în vedere că fondatorul companiei a trăit mai bine de un deceniu în Chicago, ‘the home of the Options’.Pentru cei care doresc, adițional, se poate oferi serviciul de Portofolio Management. Încurajăm investitorii să investească în acele companii a căror activitate este în sincron cu valorile lor. Asfel investiția respectivă o să o ofere un grad de satisfacție și o implicare mai ridicată, nu doar un beneficiu material.Suntem aici pentru a ajuta investitorii să găsească acele oportunități de investiție. Prin aceste lucruri credem noi că ne distingem de concurență. Vă rugam să ne contactati și să ne dați șansa să creștem împreună.Ne puteti contacta pesau pe pagina de Facebook