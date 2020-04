Cîțu: Economia României va ieși din această criză mai bine decât ne așteptam

Într-o interveție la Digi 24, ministrul a precizat că în privința încasărilor „suntem puțin sub anul trecut”, fără a furniza date suplimentare.Economia României va ieşi din această criză mai bine decât ne aşteptăm. M-am uitat la ce s-a întâmplat în ultima lună, mă uit şi la cum au răspuns companiile după ce am făcut acel apel să îşi plătească taxele, dacă au bani în cont, şi se vede în aprilie că se plătesc taxele. Vă spun că 90% din companiile din România sunt IMM-uri. Am văzut în această perioadă, cu ajutorul nostru, că îşi fac reconversia imediat la situaţia de faţă. Vedem companii care produc măşti, produc biocide. Companii care încearcă să producă ventilatoare. Au răspuns foarte bine şi de acea vă spun am încredere în economia romanească, am încredere că după această perioadă va fi o economie mult mai puternică", a spus Cîţu.„Când vom trece de vârf și rămâne de rezolvat doar criza economică avem instrumente. (...) Faza complicată a fost acum când trebuia să ținem oamenii sănătoși și economia să nu colapseze”, a mai spus Cîțu.