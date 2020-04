Pentru prima oară în istorie, petrolul american se tranzacționează la prețuri negative

Practic, producătorii vor nevoiți să plătească pentru a scăpa de petrol.Potrivit AFP, la sfârșitul unei sesiuni infernale, un baril de petrol listat la New York pentru livrare în luna mai s-a încheiat luni, pentru prima dată, sub zero dolari, investitorii fiind gata să plătească pentru a scăpa de el din cauza lipsei de depozitare.Prețurile petrolului au ajuns până la -37,63 dolari barilul, acesta fiind cel mai scăzut nivel din momentul în care NYMEX a deschis tranzacțiile futures pe petrol în 1983.