În umbra coronavirusului: Activitatea fundației Hospice Casa Speranței, care îngrijește pacienți în stadii terminale, în pericol. Cancerul nu stă la distanță

Încasările au scăzut deoarece marile companii dar și persoanele care donează individual și-au redirecționat resursele spre spitalele de stat care tratează pacienții infectați cu noul coronavirus, dar și pentru a cumpăra echipamente de protecție - măști, viziere, combinezoane, botoși - pentru medicii din aceste unități care au foarte puțin din ce le trebuie.





”Avem o problemă majoră cu banii. La noi totul este gratuit, bugetul fundației este undeva la 5 milioane de euro/an, avem două spitale, 250 de angajați, și ne-au scăzut dramatic sponsorizările și donațiile, cam cu 90% pe luna martie, ne-au fost anulate foarte multe acțiuni, evenimente, campanii. Situația este dramatică, fiindcă acum este nevoie mai mult ca oricând de serviciile noastre, dar toată lumea ne spune că noi nu suntem spital public, spital COVID. Dar noi suntem tot spital și lucrăm cu cele mai vulnerabile persoane. Majoritatea pacienților noștri sunt în fază terminală, este adevărat, dar avem și pacienți cărora le prelungim viața cu luni, ani, cu ce drept să-i lăsăm acum fără ajutor. Și din punctul meu de vedere suntem mai publici decât spitalele publice, fiindcă noi îi primim și pe cei cu asigurare medicală și pe cei fără. Pentru noi nu contează, serviciile sunt gratuite pentru toată lumea”, a declarat pentru HotNews.ro Mirela Nemțanu, directorul executiv al fundației Hospice Casa Speranței.





”Ca să se pregătească pentru ce va fi, spitalele au fost nevoite să ia măsuri de eliberare a paturilor, și în cadrul acestor măsuri practic trimit acasă tot ce nu este o urgență extraordinară, inclusiv pacienții cronici și pe cei oncologici. Sunt trimiși acasă fără niciun fel de soluție, fără niciun fel de suport. Noi oricum nu făceam față. În România avem 172.000 de persoane care au nevoie de paleație în fiecare an, nouă oricum ne era destul de greu, dar acum pentru că efectiv sunt date afară din spitale persoanele care suferă de boli cronice, vă dați seama că presiunea este și mai mare, noi fiind singurul operator care oferă toate serviciile de paleație. Avem niște cazuri absolut disperate, dramatice. Avem un copil de 13 ani, din Râmnicu Vâlcea, nu mai are jumătate de cutie craniană, i se văd metastazele prin scalp, prin față, îi curge lichid cranian. A fost efectiv dat afară din spital, nu se mai ocupă nimeni de el. Ca el din păcate sunt foarte mulți, ne sună pe mine, pe colegi, pe toată lumea, sunt zeci de cazuri disperate, trimiși acasă fără morfină, fără plan de tratament, fără nimic. Îmi spunea cineva că un bătrân de 95 de ani a fost dat afară și nu se poate mișca, nu se poate hrăni, nu îl poți lăsa să moară de foame”, a explicat Mirela Nemțanu.





O altă problemă cu care se confruntă fundația este procurarea de echipamente medicale pentru pacienții din cele două spitale.





https://www.hospice.ro/doneaza/

RAIFFEISEN BANK (SWIFT: RZBRROBU) - RO30 RZBR 0000 0600 1220 1968 (RON)

UNICREDIT TIRIAC BANK (SWIFT: BACXROBU) - RO05 BACX 0000 0002 7165 6002 (EUR) // RO59 BACX 0000 0002 7165 6000 (RON)

CUI: 4921504 – Fundaţia HOSPICE Casa Speranţei

Deși financiar lucrurile nu stau deloc bine, numărul celor care cer ajutor fundației este din ce în ce mai mare în contextul în care bolnavii oncologi și cronici au fost externați din spitale pentru a face loc celor infectați cu covid, dar și ca măsură de protecție pentru aceștia. În anumite cazuri, situația este dramatică.Aceasta spune că este ”inconștiență maximă din partea statului” să-i lase pe acești pacienți fără ajutor. ”Acești pacienți sunt extrem de vulnerabili, majoritatea celor care au murit până de coronavirus au avut co morbidități: boli cronice, cancer, alte afecțiuni. Aceștia sunt pacienții noștri, sunt cei mai vulnerabili în fața coronavirusului și vulnerabili la rândul lor să răspândească noul coronavirus, fiindcă majoritatea sunt dependenți de familie sau de cei care îi îngrijesc și care nu îi vor părăsi, nu îi vor lăsa în autoizolare, iar asta însemnă că atât pacientul cât și familia se expun, pentru că nu îi ajută nimeni”, a explicat Mirela Nemțanu.”Noi cheltuiam pe lună undeva la 10.000 lei pentru echipamente de protecție, la cele două spitale ale noastre. Avem zero infecții nosocomiale, așa am avut tot timpul. Acum numai pe luna martie am dat circa 200.000 lei și nu am cumpărat nici măcar jumătate din ce ne-ar trebui. Ne adresăm marilor fundații care strâng bani și ni se spune că nu suntem spital public. Dar și mai rău, noi nu suntem nici privați nici publici, suntem ai nimănui. Acum avem nevoie și de mai multe materiale de protecție, noi oricum foloseam aceste materiale, fiindcă avem oameni într-o stare foarte delicată, pe lucrul cu acei pacienți colegii mei oricum foloseau echipamente de protecție, ca să evite infecțiile, dar nu în mod curent. Acum DSP-ul cere protecție sporită pentru tot ce însemnă zona medicală, ca atare necesarul ne-a crescut, ca să respectăm normele de lucru. Apoi au crescut și prețurile. Dacă înainte de COVID luam un set de 20 de măști cu 3-4 lei, acum dacă găsești o mască la 5 lei este foarte bine”, a mai explicat Mirela Nemțanu.Fundația Hospice Casa Speranței are două spitale, unul în București și altul în Brașov, dar asigură și îngrijire la domiciliul bolnavilor.”Noi oferim servicii gratuite de îngrijire paleativă, absolut totul este gratuit la noi în fundație. Asta înseamnă servicii de îngrijire medicală și nu numai pentru bolnavii terminali, adulți și copii. Sunt acei pacienți care sunt dați afară din spitale pentru că nu mai funcționează curativul. Oferim aceste servicii în două spitale făcute de fundația noastră de la zero, unul în Brașov, unul în București. Avem 4 orașe pe care le acoperim: București, Brașov, Zărnești, Făgăraș. Avem circa 4.000 de pacienți pe an, la care se adaugă 10.000 de membri ai familiei de care ne ocupăm de la caz la caz. De exemplu, pe perioada bolii pacientului instruim familia cum să aibă grijă, cum să schimbe sonda, cum să dea medicamentele, ce are nevoie. Apoi venim pe partea de suport psihologic, mai ales la copii, pentru ei avem și tot felul de tabere, școală și acțiuni, ca să îi ținem în supraveghere timp de 3 ani de la momentul decesului. Suntem singurul operator din țară, din tot spectrul, privat, public, care oferă toate serviciile de îngrijire paleativă. Adică atunci când intră în grija noastră, rămâne în grija noastră până la finalul vieții. Fie îl internăm, fie prin policlinicile noastre, fie prin îngrijiri la domiciliu”, a explicat Mirela Nemțanu.Persoanele sau companiile care doresc să doneze o pot face la: