Harvey Weinstein, pus din nou sub acuzare pentru infracțiuni sexuale

Dacă este găsit vinovat, riscă până la 29 de ani de închisoare. Procuratura din Los Angeles l-a pus sub acuzare, vineri, pe producătorul de film american Harvey Weinstein, pentru agresiune sexuală, în conexiune cu un presupus incident care a avut loc la un hotel din Beverly Hills în 2010.În ianuarie, Weinstein a fost pus sub acuzare la Los Angeles, pentru violenţe sexuale săvârşite asupra a două femei, incidentele având loc în februarie 2013.Una dintre cele două presupuse victime spune că a amânat momentul în care a făcut public incidentul pentru că a fost ameninţată de Weinstein. Dacă va fi găsit vinovat de faptele pe care le-ar fi săvârşit în Los Angeles, Weinstein ar putea primi până la 29 de ani de închisoare.Pe 11 martie, producătorul de film în vârstă de 68 de ani a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală, într-un proces care a avut loc în statul New York.