Dosar penal în cazul șpăgii de la morga Spitalului Județean Suceava

„Nimeni din staff-ul spitalului nu știe, noi nu știm nimic, nu ne-a sesizat nimeni. Nu avem nicio sesizare, l-am întrebat pe comandant, i-am întrebat pe ceilalți colegi din staff. La conducerea spitalului nu a ajuns nicio sesizare.”, a declarat generalul în rezervă Ionel Oprea, secretarul de stat în Ministerul Sănătății.









Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au deschis un dosar penal, in rem, după ce au apărut informațiile legate de persoanele cărora li s-a cerut șpagă pentru a-și lua rudele decedate de la morga Spitalului Județean din Suceava.„Având în vedere informaţiile vehiculate în spaţiul public, respectiv în mediul on-line, în presă și pe rețelele de socializare, privind săvârșirea de infracțiuni de corupție de către personalul de la morga din cadrul Spitalului Județean «Sf. Ioan cel Nou» Suceava, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, fiind constituit un dosar penal”, au transmis procurorii într-un comunicat de presă.Potrivit anchetatorilor, din sesizare a rezultat că în perioada martie - aprilie 2020 funcţionari publici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava au pretins şi primit diferite sume de bani de la membrii de familie ai persoanelor decedate în această perioadă.Banii ar fi fost oferiți pentru „eforturile” făcute în legătură cu constatarea decesului, îmbălsămarea persoanelor decedate, îmbrăcarea acestora etc., deşi toate aceste servicii intră în atribuţiile de serviciu ale personalului angajat în cadrul instituţiei medicale.„În prezent se efectuează urmărire penală in rem, cu privire la fapte, pentru clarificarea situației de fapt și pentru stabilirea existenţei răspunderii penale. Cauza este instrumentată de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu lucrători operativi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, mai transmit procurorii.Ancheta procurorilor a început după ce doi bărbați din Suceava au declarat că o angajată de la morga Spitalului Suceava le-a cerut 100 de lei când au mers să își ia rudele decedate.Potrivit acestora, banii au fost puși într-o cutie de pantofi. Cei doi spun că au avut probleme și când au vrut să recupereze telefoanele, actele sau bijuteriile părinților care au murit în spital.Contactat de Mediafax, pentru a comenta acuzațiile aduse de cei doi suceveni, Ionel Oprea, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, a transmis că la conducerea spitalului nu a fost depusă nicio sesizare.