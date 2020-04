[P] Controlează-ți casa direct din telecomanda televizorului

Supremația posturilor TV a fost puternic contestată în ultimii 10 ani de către servicii de streaming și video-on-demand precum Netflix, Hulu, Amazon Prime Video sau HBO GO (mai nou și HBO NOW, însă doar în Statele Unite ale Americii). Ieftinirea televizoarelor a dus la transformarea lor în simpli receptori a diferite surse video: televiziune, smartphone, servicii streaming, chiar și laptopuri.Următorul pas în evoluția televizoarelor este includerea asistenților personali. Versiunea oferită de Google și-a găsit locul pe foarte multe modele din generațiile recente, toate rulând sistemul de operare Android TV. Astfel, am văzut primul semn al televizorului care putea controla toate elementele inteligente ale unei case: reglarea temperaturii prin intermediul unui termostat inteligent sau a unei telecomenzi inteligente pentru aerul condiționat, controlarea luminilor (o arie unde competiția este extrem de dezvoltată), a jaluzelelor (IKEA are în gamă două familii de jaluzele inteligente), a ușilor de garaj, a ventilatoarelor, a camerelor de supraveghere, a termostatului și a multor altele. Cu alte cuvinte, tot ce conține un cip și se conectează la internet poate deveni un device smart, controlat prin intermediul unui televizor.Pe lângă Android, Samsung are propriul sistem de control al dispozitivelor smart. Fiind un producător ce vinde o gamă variată de electrice și electrocasnice, Samsung implementează foarte ușor tehnologia Smart Things în acestea. De la aparate de aer condiționat, până la mașini de spălat și sisteme audio, toate pot fi controlate prin intermediul televizorului.Deși următorul exemplu nu este chiar un televizor, acesta poate funcționa doar împreună cu unul. Apple TV este un mediabox ce se conectează cu ușurință, prin intermediul unui cablu HDMI. Interfața îți permite să te conectezi la serviciile populare de streaming audio și video, dar și să îți controlezi dispozitivele smart compatibile prin HomeKit.Deși ecosistemul Apple este vizibil mai scump decât celelalte opțiuni, Apple mizează pe securitatea pe care o oferă clienților săi. Astfel, dispozitive precum camere de supraveghere și anumite routere sunt deja compatibile cu normele de securitate Apple. În plus, Apple TV poate acționa ca un hub pentru absolut toate dispozitive smart, permițând utilizatorilor să le controleze chiar și atunci când nu se află acasă.Pentru cei care nu doresc un AppleTV, dar vor funcția HomeKit pe televizorul lor, alegerea unui model de ultimă generație de la LG le va îndeplini dorința. Pentru cei care doresc orice fel de televizor smart, vestea bună e că prețurile sunt într-o permanentă scădere. Fie că iti doresti un smart TV Samsung prin comanda online emag , fie că vrei sa alegi un Android TV, există o sumedenie de posibilități de a-ți controla casa prin intermediul celui mai mare ecran din casa ta. Tot ce trebuie să faci este să alegi ecosistemul în care vrei să investești de acum încolo.