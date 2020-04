[P] Măsurile de siguranță luate de Romstal din grijă pentru clienți

​Situaţia actuală generată de epidemia de coronavirus reprezintă o provocare pentru noi toţi! Ne dorim să reducem la minimum riscurile si sa avem mare grijă de toţi partenerii şi clienţii noştri dar şi de membrii echipei Romstal!





În acest sens am făcut o serie de schimbări legate de activitatea noastră şi am luat cele mai ambiţioase măsuri de siguranţă în toate magazinele:





- Toate persoanele din departamentele suport lucrează de acasă încă de la primele semne ale declanşării epidemiei de COVID-19 în România.



- Am închis zonele de autoservire, pentru a minimiza contactul între client si angajaţii Romstal. Am închis în weekend toate magazinele Romstal. Am închis magazinele care funcţionează în centrele comerciale.



- Am amenajat zone exterioare pentru predarea produselor către clienţi, fără contact direct şi cu riscuri minime de expunere la viruşi.



- La intrarea în fiecare magazin am instalat dozatoare cu dezinfectant pentru mâini. Orice persoană care intră în magazine işi dezinfectează mâinile.

- Şi în interiorul showroom-urilor am amenajat numeroase zone pentru dezinfectarea mâinilor.

- Consilierii din magazine poartă măşti medicinale de protecţie şi mănuşi.



- Discuţiile cu clienţii care au nevoie de consiliere în magazine se poartă de la o distanţă de minim 2 metri.



- La intrarea în companie tutror persoanelor li se măsoară temperatura pentru a preveni accesul celor care au posibile probleme de sănătate.



- La toate casele de marcat şi birourile de facturare am montat pereţi din sticlă pentru a proteja persoanele care lucrează în aceste zone.







Încurajăm toţi clienţii şi partenerii să lucreze cu noi de la distanţă, pe cât de mult se poate. Agenţii Romstal preiau comenzile de la instalatori chiar si prin SMS, mail sau WhatsApp, urmâd ca apoi să le livreze gratuit pe santiere.





De asemenea, se pot plasa comenzi pe platformele www.romstal.ro www.romstalpartener.ro sau telefonic. Pentu toate comenzile plasate online clienșii beneficiază de livrare EXPRES gratuită și în aceeași zi, în condiții de maximă siguranță.





Am mai pregătit pentru clienţi o platformă specială prin care pot cere oferte sau pot contacta consilieri virtuali spicializaţi: https://www.proiectulmeu.romstal.ro/





De asemenea, din grija faţă de toate persoanele cu care lucrăm am a creeat un microsite dedicat COVID – 19. Aici clienţii noştri găsesc, sfaturi, anunţuri, măsuri, soluţii pentru această peroadă: https://www.romstal.ro/comunicare/





Până în prezent, aceste acţiuni au dat rezultate, toată echipa Romstal e în regulă. Am reuşit să gestionăm proiectele clienţilor datorită faptului că avem stocuri de marfă şi o echipă foarte mobilizată!





Este o perioadă dificilă şi de mare provocare. Obiectivul nostru este să rămânem aproape de clienţi, să raspundem cum putem mai bine solicitărilor şi nevoilor acestora, însă fără a face rabat de la siguranţă şi protecţie în ceea ce priveşte sănătatea!





Convingerea nostră este că întelegandu-ne reciproc si împlicându-ne responsabil vom depăşi cu bine această perioadă!