PLUS cere respingerea proiectului de executare la domiciliu a pedepselor definitive

Conventia PLUS

„Deşi am depăşit pragul de 100 de persoane decedate din cauza coronavirusului, deşi ne pregătim de cea mai gravă recesiune economică din ultimii 20 de ani, o largă majoritate a membrilor Senatului rămân atenţi doar la ceea ce a contat pentru ei în ultimii ani: distrugerea legislaţiei penale. Iniţiat de către un senator liberal şi susţinut de toţi senatorii care au participat la vot, cu excepţia a doar doi dintre aceştia, proiectul privind introducerea în România a posibilităţii executării la domiciliu a pedepsei cu închisoarea este de natură să ducă imediat la eliberarea a peste jumătate dintre deţinuţii din România, ultimul lucru de care avem nevoie acum”, arată PLUS, prin intermediul unui comunicat.Formaţiunea atrage atenţia că prin decizia nr. 356/2018, Curtea Constituţională a României s-a pronunţat asupra unei propuneri legislative ce avea acelaşi obiect, posibilitatea de a executa pedepsele definitive la domiciliu, declarând-o neconstituţională.„Iniţiativa anterioară se referea însă doar la pedepse pentru infracţiuni mai puţin importante, de până la 3 ani. De această dată, pedepsele cresc până la 7 ani şi pot privi infracţiuni dintre cele mai grave, aşa cum este cazul furtului, tâlhăriei, distrugerii, răpirii, lipsirii de libertate ori al proxenetismului. Posibilitatea ca persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni să execute pedeapsa la domiciliu este, pe de o parte, de natură să indigneze o parte importantă a societăţii, iar, pe de altă parte, capabilă să înlăture principalul rol al sancţiunilor penale, cel de a descuraja potenţialii făptuitori”, a menţionat aceeaşi sursă. PLUS apreciază că dintre cei aproximativ 20.000 de deţinuţi din România, „cel puţin jumătate ar fi în situaţia de a putea reclama aplicarea retroactivă a legii penale mai favorabile”, fapt ce ar putea duce la eliberarea acestora din penitenciar şi continuarea executării pedepsei la domiciliu.„Suntem pregătiţi pentru o astfel de schimbare? Îşi permite astăzi statul român să achiziţioneze imediat peste 10.000 de brăţări electronice şi sistemele de monitorizare a acestora? Există suficient personal calificat pentru a asigura monitorizarea condamnaţilor care execută pedeapsa la domiciliu? Sunt toate întrebări pe care sperăm că deputaţii le vor avea în vedere atunci când vor trebui să voteze cu privire la această iniţiativă. Nu ne permitem să experimentăm o astfel de măsură asupra a mai mult de jumătate din populaţia penitenciarelor din România fără să fim bine pregătiţi şi să analizăm toate posibilele consecinţe”, adaugă sursa citată.Persoanele condamnate la pedeapsa închisorii pentru care s-a dispus executarea acesteia la domiciliu vor fi supravegheate în permanenţă prin intermediul unei brăţări electronice - prevede un proiect de lege votat marţi de senatori, într-o şedinţă de plen online.Senatoarea PNL Alina Gorghiu, iniţiatoare a propunerii, a declarat că este un proiect care reprezintă creionarea cadrului legal necesar pentru a putea fi implementată monitorizarea persoanelor condamnate cu dispozitive electronice