Grădina Botanică Jibou pune la dispoziţie două aparate pentru testarea coronavirusului

Centrul de Cercetări Biologice Jibou - Gradina Botanică "Vasile Fati" pune la dispoziţia autorităţilor două aparate cu o capacitate de 200 de probe pe zi, pentru diagnosticarea coronavirusului.





"Este vorba de două aparate Real time PCR, utilizate de noi pentru a stabili expresia unor gene implicate în fotosinteză. Coronavirusul are anumite gene specifice, pe care gazda sa umană nu le are, motiv pentru care aparatele noastre pot stabili prezenţa sau absenţa genelor respective. Sunt nişte determinări mult mai simple decât ceea ce facem noi în mod curent cu aceste aparate. Am studiat literatura de specialitate şi cred că sunt bune pentru astfel de determinări", a declarat pentru Agerpres Cosmin Sicora, directorul Grădinii Botanice Jibou.





Potrivit acestuia, la cele două aparate se pot testa 200 de probe pe zi, iar instituţia le poate împrumuta sau poate prelucra probele la Jibou, împreună cu cu Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sălaj, cu care s-a luat deja legătura.





Directorul DSP Sălaj, Ligia Marincaş, a precizat la rândul său că specialiştii instituţiei se vor deplasa luni, la Jibou, pentru a analiza modul în care ar putea fi utilizate cele două aparate.





"Mulţumim Centrului de Cercetări Biologice Jibou şi consider că intenţia este una lăudabilă. Luni, la prima oră, mergem la Jibou, să vedem ce se poate face. Am luat deja legătura cu un genetician de la Cluj Napoca şi avem şi noi specialişti în judeţ care s-ar putea ocupa mai întâi de parte de validare a unor teste. Pe de altă parte, am solicitat Ministerului Sănătăţii o suplimentare a posturilor şi ar fi nevoie şi de o instruire a personalului care va realiza testarea. Chiar mi-aş dori să putem realiza astfel de testări la noi în judeţ, pentru a mai reduce presiunea din sistem", a declarat pentru AGERPRES Ligia Marincaş.