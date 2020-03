Szijjarto cere măsuri: Românii care revin în țară să nu formeze cozi de zeci de kilometri în Ungaria

Ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a cerut autoritățile române să modifice măsurile la graniță, la intrarea în țară a românilor care revin din Vest, astfel încât să nu se mai înregistreze cozi de zeci de kilometri de mașini în Ungaria, transmite Mediafax.





Szijjarto Peter a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, într-o conferință de presă la Prezidiul UDMR, că autoritățile române trebuie să își lase cetățenii să intre în țară și să introducă niște metode care să reducă timpii de așteptare la graniță.





„Nu am avut din partea ministrului român de Externe sau a ambasadorului României nicio rugăminte pe care să nu o fi onorat-o și încercăm să dăm o mână de ajutor și în viitor. Am făcut tot ce e posibil ca cetățenii români care vor să revină în țară din Vest să poată trece pe rute de tranzit pe timp de noapte. Am cerut autorităților române ca acest lucru să nu creeze probleme de circulație din cauza prea multor vehicule. Pe 15-20 de km s-au format cozi la granița ungaro-română din cauza procedurilor grănicerilor români. Avem rugămintea către autoritățile române să își modifice măsurile astfel încât românii care vin să nu aștepte la cozi nelimitate în Ungaria. (...) Avem culoare de tranzit pentru români, cer autorităților române să coopereze cu noi, să nu creeze cozi pe teritoriul Ungariei, să își lase cetățenii să intre în țară și să introducă niște metode care să reducă timpii de așteptare la graniță”, a spus Szijjarto.





Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la rândul său că a semnalat ministrului de Externe al Ungariei situația a circa 1000 de persoane din zona de frontieră, din județele Arad, Satu Mare și Bihor care stau în România și lucrează în Ungaria sau invers.





„Am cerut ca în aceste zone frontaliere posibilitățile de trecere a frontierei pentru cei care fac naveta 20 – 30 de km să fie posibilă fără probleme”, a spus Kelemen.