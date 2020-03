5 motive pentru care companiile au nevoie de soluții de Disaster Recovery

Articol susținut de GTS

„Datele companiilor sunt printre cele mai valoroase active, iar expunerea tot mai accentuată la tehnologii sofisticate poate avea repercusiuni severe asupra bunei desfășurări a activității. De aceea, este important ca organizațiile să înțeleagă nevoia de securitate cibernetică, dar și a continuității operațiunilor în cazul unor incidente majore sau a existenței unor vulnerabilități ale sistemelor informatice critice”, declară Răzvan Stoica, Director General al GTS Telecom.Iată cinci motive de care să țină cont companiile în vederea protejării afacerii împotriva incidentelor tehnologice, prin implementarea unui plan de continuitate:Atacurile cibernetice, încălcarea securității datelor, defecțiuni ale echipamentelor hardware sau erori de natură umană sunt doar câteva dintre riscurile la care sunt expuse zi de zi organizațiile. Astfel de incidente neplanificate pot duce la perioade lungi de nefuncționare, pagube reputaționale importante sau închiderea activității. Un plan de continuitate personalizat pe nevoile specifice ale companiilor poate răspunde la aceste scenarii de replicare, solicitate fie direct de client sau impuse de reglementările industriei în care clientul activează.Pierderea datelor poate avea un impact devastator asupra unei afaceri. Companiile care nu au implementat un plan de recuperare a datelor în caz de dezastru riscă să se confrunte cu imposibilitatea de a mai accesa date vitale pentru desfășurarea activității în condiții optime. De aceea, este importantă implementarea unui astfel de plan care să asigure instanțe diferite în timp la care să te poți întoarce, având la dispoziție date trecute dar valide.Nicio organizație nu este imună la incidente tehnologice. Incapacitatea unei companii de a livra clienților săi produsele sau serviciile la standardul la care aceștia sunt obișnuiți se reflectă în deteriorarea relației construite în timp cu ei. Pe o piaţă competitivă, un client nemulțumit nu doar că va alege să migreze către un alt furnizor dar va împărtăși experiența sa neplăcută și cu alți potențiali clienți, afectând pe termen lung reputația și activitatea companiei.Alegerea unei soluții de Disaster Recovery (DR) nu necesită investiții în soluții software și hardware din partea companiilor, deoarece dezvoltarea unei astfel de platforme, precum și gestionarea și actualizarea acesteia, este asigurată de furnizorul de servicii IT&C. În plus, implementarea unei soluții de DR oferă o mai mare predictibilitate și transparență a costurilor, putând fi adaptată la nevoile specifice de business.O mare parte dintre companiile afectate de un incident tehnologic nu evaluează importanța timpului necesar alocat pentru recuperarea datelor și reluarea activității. Un plan de continuitate solid poate asigura repunerea în funcțiune operațională a business- ului în câteva minute, fără a perturba activitatea recurentă a companiei.Cu o infrastructură de telecomunicații, două centre de date și două platforme Cloud, GTS Telecom pune la dispoziția clienților soluții de Disaster Recovery care facilitează implementarea planurilor de continuitate a afacerii, monitorizarea și recuperarea datelor în orice situație. Acestea permit restaurarea sistemelor, infrastructurilor și a datelor critice, precum și reluarea activității în urma unor dezastre naturale, breșe de securitate sau erori umane. Soluțiile GTS Disaster Recovery răspund oricărui scenariu de replicare, putând acomoda replicări ale serverelor fizice sau virtuale către Cloud, ale unui Cloud privat către Cloud-ul public, independent de tehnologia de virtualizare utilizată.GTS Telecom oferă o gamă completă de servicii de securitate care include Firewall as Service (Fwaas), Backup as a Service, GTS Anti DDoS, Managed Network Security, produse anti malware și soluții integrate de securitate (supraveghere video, control acces, detecție și alarmare la efracție și incendiu).Pentru mai multe informații, contactați echipa de vânzări GTS