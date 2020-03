Cazul „Ayahuasca”: Gelu Olteanu şi iubita lui scapă de arestul preventiv. Vor fi cercetați sub control judiciar

Cei trei au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT în dosarul cunoscut opiniei publice drept „Ayahuasca”.„Admite contestaţiile declarate de contestatorii inculpaţi Youness Amal-Vanessa, Lishman Thomas Ivor şi Oltean Gelu Marin, împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dâmboviţa, din data de 11 martie 2020. Desfiinţează în parte încheierea contestată şi pe fond, ca urmare a rejudecării, dispune următoarele: înlocuieşte măsura arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Youness Amal-Vanessa, Lishman Thomas Ivor Mowbray şi Oltean Gelu Marin cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 zile, care se calculează de la data pronunţării prezentei încheieri.”, se arată în soluţia instanţeiPotrivit aceleaşi hotărâri, cei trei vor trebui să se prezinte la organele de cercetare penală sau la instanţă ori de câte ori sunt chemaţi, să anunţe imediat dacă îşi schimbă locuinţa, să se prezinte la ofiţerul supraveghetor. Gelu Olteanu şi Vanesa Youness pot comunica între ei, pe perioada controlului judiciar, dar nu au voie să comunice în niciun fel cu cetăţeanul britanic.De asemenea, celor trei le este interzis să comunice în vreun fel cu martorii din dosar. Orice încălcare a măsurilor judecătorilor îi pot trimite din nou în spatele gratiilor.„Pe timpul cât se află sub control judiciar inculpaţii Youness Amal-Vanessa şi Oltean Gelu Marin au obligaţia de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale cu coinculpatul Lishman Thomas Ivor Mowbray (interdicţia de comunicare nu se aplică inculpaţilor Youness Amal-Vanessa şi Oltean Gelu Marin, între ei). În baza art. 215, alin. 2 C.p.p., în perioada în care se află sub măsura preventivă a controlului judiciar, inculpaţii au următoarele obligaţii: - să nu depăşească raza teritorială a judeţului Dâmboviţa, în cazul inculpaţilor Youness Amal-Vanessa şi Oltean Gelu Marin şi raza teritorială a Municipiului Bucureşti în cazul inculpatului Lishman Thomas Ivor Mowbray; - să comunice periodic informaţii relevante privind mijloacele de existenţă; - să nu desfăşoare nicio activitate profesională sau extraprofesională în cadrul clinicii Youness.În baza art. 215 alin.2 Cod procedură penală, în perioada cât se află sub control judiciar inculpaţii Youness Amal-Vanessa, Lishman Thomas Ivor Mowbray şi Oltean Gelu Marin trebuie să respecte obligaţia de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu martorii (…)în cazul în care, pe durata controlului judiciar, inculpaţii încalcă cu rea-credinţă obligaţiile care le revin sau există suspiciunea rezonabilă că au săvârşit o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva lor, judecătorul de cameră preliminară, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.”, se mai arată în hotărâreGelu Oltean, fost şef al serviciului secret al Ministerului de Interne, este acuzat că organiza ritualuri şamanice în care se consumau droguri de mare risc. În acest caz este implicat şi Gabriel Creţu, fost adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază. Potrivit unor surse, el ar fi participat de ritualul organizat în luna decembrie în clinica din Dâmboviţa care ar fi fost întrerupt de percheziţiile anchetatorilor.