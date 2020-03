Cod galben de vânt puternic în București și 11 județe. Porturile Constanţa Nord și Constanţa Sud-Agigea au fost închise

Atenţionările cod galben vizează județele Olt și Dolj până la ora 9.00 și anunță intensificări locale ale vântului cu rafale de 55...65 km/h.În Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu și Ilfov avertizarea anunță, tot până la ora 9.00, intensificări locale ale vântului cu rafale de 55...70 km/h.Capitala este, tot până la oa 9.00, sub cod galben, fiind anunțat vânt cu rafale de 55...60 km/h.Zona de litoral din Constanța și Tulcea e sub cod galben de vânt puternic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în judeţul Constanţa, din cauza vântului puternic, au fost oprite manevrele în porturile Constanţa Nord și Constanţa Sud-Agigea.Zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea sunt până la ora 11.00 sub cod galben de vânt care suflă cu rafale de 55...70 km/h. În plus, până luni dimineața e în vigoare o informare ANM de răcire accentuată a vremii, vânt, ploi, lapoviță și ninsoare.